القومي للمرأة ينظم الاجتماع الثاني للجنة التسييرية لبرنامج "تمكين المرأة في مصر "

نظم المجلس القومي للمرأة الاجتماع الثانى للجنة التسييرية لبرنامج " تمكين المرأة في مصر " ،والذي ينفذ بالتعاون بين المجلس ووزارتى التعاون الدولي و الشباب والرياضة، و هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ووكالة التعاون الدولي الكورية «كويكا» ، بهدف استعراض أهم النتائج اللي تمت خلال الفترة السابقة والصعوبات والتحديات والدروس المستفادة.



حيث ألقي السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان والقضايا الاجتماعية والإنسانية الدولية كلمة بالنيابة عن الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس، وأكد أن هذا البرنامج هو مثال متميز لكيفية تحقيق منهجية التنسيق والتعاون بين الشركاء والوزارات المختلفة لتحقيق أفضل النتائج، موضحا أنه يأتي تحت مظلة محورين أساسيين من محاور الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030؛ وهما محوري التمكين الاقتصادي والحماية.

وأشاد السفير خالد البقلي بالتعاون المتميز والمثمر مع كل من هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومساهمتهما فيما تحقق من تقدم محرز في مشروعات التمكين الاقتصادي للمرأة والقضاء على العنف ضد المرأة، لافتا إلى أن محور الحماية قد شهد تحقيق العديد من الإنجازات، منها وجود وحدات لمكافحة العنف ضد المرأة في الجامعات والمستشفيات، ونظام إحالة فعال،ومقدمي خدمات مؤهلين، وما إلى ذلك، علاوة على رفع وعي النساء والفتيات والآباء والمعلمين بقضية القضاء علي العنف ضد النساء والفتيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى أرض الواقع.



كما أشار السفير خالد البقلي الى أن مؤشرات الأداء الرئيسية فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، تثبت اننا نسير في الإتجاه الصحيح نحو تعزيز الوضع الاقتصادي للمرأة بالشراكة مع وزارتي التعاون الدولي والشباب والرياضة لتنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة.



فيما تقدمت الدكتورة نجلاء العادلي مدير عام الإدارة العامة للاتفاقيات الدولية والتعاون الدولي بالمجلس بالشكر الي وكالة التعاون الدولي كويكا على مساهمتها لتعزيز مكانة المرأة في مصر ، عبر دعمها للكثير من البرامج وتدريبات رفع الكفاءات، علاوة على بعض المنح الدراسية المقدمة الي موظفي الحكومة والسيدات في مجال تمكين المرأة، كما تقدمت بالشكر إلى وزارة الشباب والرياضة باعتبارها شريك أساسي في المشروع.



وقد عرضت السيدة جينيونج كيم المديرة الإقليمية لمكتب كويكا مصر بعض المقترحات الخاصة بمؤشرات المتابعة والتقييم لمشروع "تمكين المرأة في مصر".



وأكدت السيدة كريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة علي اهتمام الهيئة بالعمل بصورة كبيرة علي ملف تمكين المرأة، مشيدة باهتمام الدولة المصرية بزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.



وبدورها أكدت السيدة فريدريكا ماير ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان أن مشروع القضاء علي العنف ضد المرأة سوف يعزز من تطبيق نظم حماية المرأة من العنف، مؤكدة علي أهمية وجود نظام الحماية الذي يضمن عدم ترك أحد خلف الركب، إلى جانب أهمية اشراك الشباب في مشروعات التنمية وتمكينهم سواء فتيات أو شباب، وأشادت ببرنامج نورة الذي يستهدف بناء مهارات الفتيات الاجتماعية والاقتصادية والصحية من خلال إطار عمل بناء قدرات الفتيات.



هذا وقد تضمن الاجتماع عرضا تقديميا لهيئة الأمم المتحدة للمرأة حول أهم إنجازات مشروع “التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية” والذي تنفذه الهيئة بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة، كما تضمن الاجتماع أيضًا عرضا تقديميا لصندوق الأمم المتحدة للسكان ،حول انجازات مشروع "القضاء على العنف ضد المرأة والفتاة في مصر" الذي ينفذه صندوق الأمم المتحدة للسكان بالشراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة الشباب والرياضة.

تجدر الإشارة الى أن برنامج " تمكين المرأة في مصر " ، يأتي في إطار برنامج التعاون متعدد الأطراف الخاص بوكالة التعاون الدولي الكورية للفترة2021/2024، ويستهدف تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في مصر.



شهد الاجتماع أيضًا حضور السفير ابو بكر حفني مستشار وزير التعاون الدولي للشئون الأسيوية، والأستاذ إسماعيل شوقي، مسئول ملف التعاون مع كوريا قطاع آسيا، والأستاذة شيرين نبيل الباحثة الاقتصادية بقطاع التمويل الدولي الإنمائي متعدد الأطراف، والأستاذة ريم محلب الباحثة الاقتصادية والمنسقة الرئيسية لسد الفجوة بين الجنسين، و الأستاذة سونيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب، والأستاذة رانيا سامي مدير العلاقات الخارجية بوزارة الشباب والرياضة.

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