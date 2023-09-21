الجيش الصيني يكثف تدريباته العسكرية لمواجهة التهديدات الإقليمية والدولية|شاهد

بمشاركة النساء والرجال..

في ظل التحديات الإقليمية والدولية التى تشهدها الصين، والتهديدات المستمرة من أمريكا وحلفائها لكبح الوجود الصيني في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. عزز الجيش الصيني تدريباته العسكرية لرفع كفاءة جنوده استعداد لمواجهة كافة التحديات الداخلية والخارجية.

وفي هذا الإطار، نفذ الجيش الصيني تدريبات مكثفة، شملت الجري لمسافة 20 كيلومترًا بالأسلحة، والتغلب على مسار العوائق، وحمل صناديق الذخيرة وجذوع الأشجار على طول الشاطئ، وضخ مكبس بجذوع الأشجار، ودفع مركبة، وحمل أكياس محملة، والاستدارة فوق الإطارات، والسباحة.

وشاركت النساء إلي الجانب الرجال في هذه التدريبات المكثفة لرفع كفائتهم وقدراتهم القتالية.

وفي الوقت نفسه، أعلنت وزارة الدفاع التايوانية صباح اليوم، أن تايوان أبلغت عن اقتراب 20 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني و7 سفن حربية تابعة لبحرية الجيش الصيني من المنطقة المتاخمة للجزيرة. وأوضحت وزارة الدفاع التايوانية في بيان لها، أنه تم اكتشاف 20 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني و7 سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي حول تايوان بحلول الساعة 6 صباحًا.

وفي وقت سابق هذا الشهر، وجه الرئيس الصيني، شي جين بينج، تعليماته إلي القوات خلال تفقد مجموعة من وحدات الجيش في شمال شرق البلاد، بتعزيز التدريبات علي الأساليب المتطورة ورفع العزيمة القتالية للأفراد.