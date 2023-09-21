تشكيل ليفربول أمام لاسك في الدوري الأوروبي.. محمد صلاح على مقاعد البدلاء

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لـ ليفربول الإنجليزي، عن تشكيل فريقه لمواجهة لاسك النمساوي، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي.

تشكيل ليفربول

وشهد تشكيل ليفربول غياب محمد صلاح، حيث يجلس على مقاعد البدلاء.

في حراسة المرمى: كاومين كيليهير

خط الدفاع: ستيفان بايسيتيتش – جو جوميز – إبراهيما كوناتي – كوستاس تسيمكاس

خط الوسط: واتارو إيندو – ريان جرافنبيرش – هارفي إيليوت

خط الهجوم: بين دواك – لويس دياز – داروين نونيز

وتنطلق المباراة في تمام الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب فريق لاسك.