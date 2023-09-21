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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المتهمون بالنصب على صبري عبد المنعم يستأنفون على حكم حبسهم

صبرى عبد المنعم
صبرى عبد المنعم

تقدم عدد من المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم فى مليون و900 ألف جنيه اليوم الخميس باستئناف على حكم حبسهم عامين مع الشغل والنفاذ الصادر من محكمة جنح المقطم المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة.

وكان قد طالب محامى الفنان صبرى عبد المنعم الانضمام إلى النيابة العامة في توقيع أقصى العقوبة على المتهمين، وذلك بعد الادعاء المدنى بمبلغ 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وكشف المحامي أن وفاة المتهمة الأولى "ن. ع" بسبب مرض السكري، مؤكدًا حضور 10 متهمين الجلسة.

وكان قاضى المعارضات بمحكمة جنح المقطم، جدد حبس صاحبة شركة مقاولات وآخرين 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم في مليون و900 ألف جنيه.

وقال الفنان صبري عبد المنعم، خلال التحقيقات إن المتهمين أوهموه بشراء شقته بعقود موثقة، وبعدما تم تحرير العقود هربوا دون دفع مبلغ البيع.

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت إخطارا من قسم شرطة المقطم، يفيد بورود بلاغ من الفنان صبري عبدالمنعم أحمد حسين، 78 عاما، يتهم فيه "ن. ع"و  و"ع. ط"، بالنصب عليه في شقة ملك الشاكي بدائرة القسم، والتى تم بيعها بمبلغ 36 ألف دولار لصالح شركة المقاولات ملك المتهمة الأولى.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهمة الأولى تعد ممثلة الشركة المشار إليها، حررت له شيكا بنكيا بدون رصيد بالمبلغ المتفق عليه 36 ألف دولار، ولكنه تفاجأ بعد تسليم الشقة بأن المتهمة نصبت عليه في مبلغ مالي قدره مليون و900 ألف جنيه بعد تحريره لها توكيل عام بيع الشقة.

الفنان صبري عبد المنعم النيابة العامة تحقيقات جنح المقطم حكم حبسهم شرطة النجدة

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