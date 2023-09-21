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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى يدعو المواطنين للمشاركة في انتخابات الرئاسة المقبلة

النائب مدحت الكمار،
النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب

أكد النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، التزام مصر بإجراء الاستحقاقات الدستورية في أوقاتها، وهو إشارة إلى استقرار الوطن وشفافية التجربة السياسية، والحرص على تعزيز الديمقراطية.

وأشار الكمار في تصريح صحفي له اليوم، إلى ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القواعد العامة المنظمة للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، والتأكيد على أنها تقف على مسافة متساوية من جميع المرشحين، وهو ما يؤكد على حياديتها ونزاهتها في الإشراف على انتخابات الرئاسة المقبلة.

وأكد عضو مجلس النواب، أن ما عرضته الهيئة الوطنية للانتخابات، يقطع الطريق على المشككين في نزاهة الانتخابات وحيادية الهيئة، ويمهد لانتخابات تعددية ونزيهة ويخرس الألسنة التي تهاجم انتخابات الرئاسة في مصر قبل انطلاقها.

وأشار الكمار، إلى أن الانتخابات الرئاسية المقبلة حجر الزاوية في رسم مستقبل الحياة السياسية في مصر، للسنوات المقبلة، مشيرا إلى أن الالتزام بإجراء كل استحقاق في موعده، يكشف مدى ما تمر به مصر من عملية سياسية وحكم شريف ونزيه يقوده الرئيس السيسي.

وشدد النائب مدحت الكمار على أهمية المشاركة الواسعة في انتخابات الرئاسة المقبلة، وتضافر مختلف الجهود لإنجاحها وإظهار وجه مشرف للتجربة الديمقراطية في مصر أمام العالم كله.

الاستحقاقات الدستورية الهيئة الوطنية للانتخابات المرشحين إنتخابات الرئاسة المقبلة التجربة السياسية

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