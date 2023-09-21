عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

زعيم الأغلبية: زيلينسكي أخبر مجلس الشيوخ الأمريكي بخطر خسارة الحرب

صدى البلد

أفاد تقرير نيويورك تايمز، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ عن خطر الخسارة، وذلك وفقًا لزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر. 

 

بحسب تقرير نيويورك تايمز، قال زيلينسكي لما لا يقل عن 50 من أعضاء مجلس الشيوخ في اجتماع خاص في مبنى الكابيتول إنه إذا لم نحصل على المساعدة، فسوف نخسر الحرب، وفقًا لزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الديمقراطي عن نيويورك.

 

أكد التقرير أن زيلينسكي تبنى لهجة أكثر دعمًا عندما تحدث مع قادة مجلس النواب. كان نداء زيلينسكي هناك يتعلق أكثر بالطرق التي يمكن أن تفوز بها أوكرانيا، مما دفع زعيم الأقلية للرد قائلا: "الفوز ليس كل شيء.

 

وأكد تقرير نيويورك تايمز، أنه على الرغم من حديث رئيس مجلس النواب مكارثي الصارم في التشكيك العلني في المساعدات العسكرية لأوكرانيا، إلا أنه لم يكن عدوانيًا مع زيلينسكي خلال اجتماعهما الصغير المغلق في مبنى الكابيتول يوم الخميس، وفقًا لمشرعين آخرين في الغرفة.

 

وقال النائب مايكل مكول، الجمهوري من تكساس، إن مكارثي سأل زيلينسكي عما يحتاجه للفوز في الحرب، بالإضافة إلى مطالبته بمعالجة مخاوف المشرعين بشأن المساءلة وتزويدهم برؤيته لخطة النصر.

 

أضاف النائب جريج ميكس، الديمقراطي عن نيويورك، أن مكارثي طلب تلك المعلومات للمساعدة في إقناع زملائه بأن معركة أوكرانيا ضد روسيا يمكن الفوز بها.

 

الخسارة مجلس الشيوخ تشاك شومر الرئيس الأوكراني زيلينسكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حجز فوري وتقسيط مريح.. مفاجآت بالطرح الجديد لشقق الإسكان الاجتماعي|مقدم 15 ألفا

منحة شهرين كاملين| مفاجأة سارة من التأمينات لأصحاب المعاشات

بعد قرار السيسي.. التأمينات تعلن موعد صرف الزيادات لأصحاب المعاشات

إنذار رسمي.. زيزو يصدم الزمالك بقرار ناري

زلزال أقوى قادم| توقع جديد مرعب من العالم الهولندي.. وهزة كبيرة تضرب مصر

“سو” بقت عروسة| طفلة مسلسل الكبير أوي تحتفل بزفافها.. والجمهور: “إزاي كبرت كده”

الزمالك يرفض عرضا بـ 50 مليون دولار من الفيفا.. تفاصيل مثيرة

لمست الممنوع.. المتهم بابتزاز فتاة: فيديوهاتها العارية على السرير برضاها

ترشيحاتنا

أردوغان يوافق على تبادل الزيارات مع رئيس وزراء إسرائيل

أقل من سعرها بـ 105 آلاف جنيه.. اشتري هيونداي النترا HD موديل 2024

الميسترال تعالج مصابي فيضانات ليبيا والمعسكر المصري يستقبل المتضررين

تنفيذا لتوجيهات السيسي.. الميسترال تواصل تفريغ حمولتها من المساعدات لتوزيعها على الليبيين

رمضان صبحي يتعادل لـ بيراميدز ويسجل الهدف الثاني في مرمى الزمالك

عاجل ورسميًا.. إذاعة مباريات الدوري الأفريقي على قنوات أبو ظبي مجاني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شتم نجم ليفربول.. رسالة طائرة تضع ميسي بمرمى النيران

تخلصي منها فورا.. علامات بالزبدة تصيبك بالتسمم

مفاجأة عن عمرها.. شاهد أجرأ إطلالات ريهام حجاج في عيد ميلادها

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت كوب شاي في الصباح؟.. شوف النتيجة

فيديو

«اللمبي 8 جيجا» يتحول إلى حقيقة.. تجربة زراعة أول شريحة في دماغ البشر «فيديوجراف»

استعدوا للقادم .. العالم الهولندي يحذر من زلزال قوي خلال الفترة القادمة

محمد بن سلمان: تقدمنا لن يتوقف وسنكون من أقوى اقتصادات العالم

فتح المدارس أول يوم لطلاب هذه الصفوف | قرار عاجل من التعليم ..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ