زعيم الأغلبية: زيلينسكي أخبر مجلس الشيوخ الأمريكي بخطر خسارة الحرب

أفاد تقرير نيويورك تايمز، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قد أخبر أعضاء مجلس الشيوخ عن خطر الخسارة، وذلك وفقًا لزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر.

بحسب تقرير نيويورك تايمز، قال زيلينسكي لما لا يقل عن 50 من أعضاء مجلس الشيوخ في اجتماع خاص في مبنى الكابيتول إنه إذا لم نحصل على المساعدة، فسوف نخسر الحرب، وفقًا لزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الديمقراطي عن نيويورك.

أكد التقرير أن زيلينسكي تبنى لهجة أكثر دعمًا عندما تحدث مع قادة مجلس النواب. كان نداء زيلينسكي هناك يتعلق أكثر بالطرق التي يمكن أن تفوز بها أوكرانيا، مما دفع زعيم الأقلية للرد قائلا: "الفوز ليس كل شيء.

وأكد تقرير نيويورك تايمز، أنه على الرغم من حديث رئيس مجلس النواب مكارثي الصارم في التشكيك العلني في المساعدات العسكرية لأوكرانيا، إلا أنه لم يكن عدوانيًا مع زيلينسكي خلال اجتماعهما الصغير المغلق في مبنى الكابيتول يوم الخميس، وفقًا لمشرعين آخرين في الغرفة.

وقال النائب مايكل مكول، الجمهوري من تكساس، إن مكارثي سأل زيلينسكي عما يحتاجه للفوز في الحرب، بالإضافة إلى مطالبته بمعالجة مخاوف المشرعين بشأن المساءلة وتزويدهم برؤيته لخطة النصر.

أضاف النائب جريج ميكس، الديمقراطي عن نيويورك، أن مكارثي طلب تلك المعلومات للمساعدة في إقناع زملائه بأن معركة أوكرانيا ضد روسيا يمكن الفوز بها.