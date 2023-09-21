اتحاد الجمعيات الأهلية: نتلقى دعما رئاسيا غير مسبوق

طالب الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لافتا إلى أن الرئيس يساند ويدعم العمل الأهلي بصورة مباشرة وغير مسبوقة.

وأشاد الدكتور طلعت عبد القوى في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، بوقف الرئيس عبدالفتاح السيسي العمل بالقانون رقم 70 لسنة 2017 وإجراء حوار مجتمعي، مما نتج عنه إصدار قانون جديد سنة 2019 يتماشي مع المادة 75 من الدستور.

كما أشاد رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لجميع القوى الوطنية للحوار الوطني، مؤكدا مساندة الرئيس بكل قوة للمجتمع الأهلي ومنظمات المجتمع المدني.

