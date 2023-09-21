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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

4 أكتوبر .. توقيت عرض مسلسل على باب العمارة

على باب العمارة
على باب العمارة

بدأ أبطال مسلسل على باب العمارة الترويج له استعدادا لعرضه ابتداء من يوم 4  أكتوبر القادم، عبر منصة watchit.

 

ونشر أبطال المسلسل البوستر الدعائى عبر صفحاتهم الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وتصدر البوستر حاتم صلاح بطل العمل وبعده كل من أية سماحة ومحمد محمود.


مسلسل على باب العمارة يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن ومنهم حاتم صلاح وأحمد بدير ومحمد محمود ومحمد رضوان وآية سماحة وغادة طلعت ومن إخراج خيري سالم.
 

 

غادة طلعت تعلن انتهاء تصوير المسلسل

 

وكانت غادة طلعت قد أعلنت منذ أيام عن انتهائها من تصوير جميع مشاهدها فى مسلسل على باب العمارة استعدادا لعرضه شهر أكتوبر القادم.

وتجسد غادة خلال الأحداث دور عنايات شقيقة "عوض" الذي يقوم بدوره الفنان حاتم صلاح بطل الأحداث.

 

وتدخل "عنايات" في صراع كوميدي مع شقيقها "عوض" بسبب الميراث، وتحاول طوال الوقت الإيقاع بينه وبين والده الذي يقوم بدوره الفنان محمد رضوان لتحصل على الميراث هي وشقيقتها وزوجها.

مسلسل على باب العمارة على باب العمارة حاتم صلاح آية سماحة

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