البنتاجون يعلن موعد تسليم أوكرانيا دبابات أبرامز

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" اليوم الخميس 21 سبتمبر 2023 موعد تسليم أوكرانيا دبابات أبرامز.

وقال المتحدث باسم البنتاجون باتريك رايدر، إنه سيتم تسليم دبابات أبرامز الأمريكية إلى أوكرانيا في الأيام والأسابيع المقبلة.

وأشار رايدر إلى أنه لأسباب تتعلق بأمن العمليات، لم يكشف المزيد من التفاصيل، مضيفا: "كل ما يمكنني قوله هو أننا نتوقع وصولهم إلى أوكرانيا في الأيام والأسابيع المقبلة"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن قد أعلن في وقت سابق عن تسليم دبابات أبرامز إلى أوكرانيا في المستقبل القريب.