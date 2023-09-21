حزب الاتحاد يعلن دعم ترشيح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة

أعلن حزب الاتحاد، برئاسة رضا صقر، عن دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الترشح لفترة رئاسية جديدة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية الشاملة، وحفاظا على انجازات عشر سنوات تحققت في عهد الرئيس السيسي، وانطلاقا من المسؤولية الوطنية للحزب.

وذكر الحزب، في بيان له اليوم، إن دعمه لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة يأتي استكمالا لمسيرة التنمية والبناء الشاملة المستدامة ودعم التماسك المجتمعي وتثبيت أركان الدولة والقضاء على الإرهاب، وتجفيف منابعة وتحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة، والحفاظ على خطى التقدم في جميع قطاعات الدولة واستمرار البناء والتنمية نحو الجمهورية الجديدة، تحقيقا لأهداف ثورة 30 يونيو.

وقال الحزب إنه يدعم السيسي انطلاقا من المشروعات والمبادرات العملاقة وفقا للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، ووفقا لرؤية مصر 2030، بكافة محاورها، على رأسها التعليم والصحة والتنمية العمرانية والسياسة الداخلية والخارجية والأمن القومي والتنمية الاقتصادية.