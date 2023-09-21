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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمد شبانة: الزمالك أصبح عقدة لـ بيراميدز

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن مواجهة بيراميدز والزمالك باتت تمثل عقدة للفريق السماوي الذي فشل في استغلال غيابات الفريق الأبيض خلال المباراة، مشيرًا إلى أن الزمالك كان قادرا على الفوز لو لعب أوسوريو بتشكيل أفضل.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "كل ما يقال عن أسكواد بيراميدز وانه الأفضل غير صحيح، وأرى ان قائمة الأهلي أيضا تضم عناصر أفضل وأقوى، وأوسوريو أخطأ كثيرا بعدما قام بتغيير 9 لاعبين دفعة واحدة في التشكيلة الأساسية، والتغييرات ساهمت في تعديل الكفة لصالح الزمالك في الشوط الثاني".

وأضاف: "أوسوريو يرى أن المثلوثي أفضل مدافع في مصر، والأفضل أن يلعب كل عنصر في مركزه، وأوسوريو قام بتغيير عناصر كثيرة في تشكيلة الفريق بخلاف التشكيل الذي خاض لقاء أرتا سولار، ولعب المثلوثي مساك، والزناري ظهير أيمن".

وواصل: "أوسوريو لعب بثلاثي في خط الوسط، والتغييرات الكثيرة أثرت على حالة التجانس بين اللاعبين داخل الملعب، والشوط الثاني تم الدفع بعناصر جيدة وسجلوا هدفين عن طريق دونجا من تسديدة قوية، وابراهيما نداي برأسه، ثم تعادل رمضان صبحي بخطأ دفاعي قبل نهاية اللقاء بربع ساعة".

وأكمل: "مجمل المباراة حتى لو غاب عن الزمالك زيزو وفتوح يظل الفريق الأبيض اسم ومنافس جيد باسمه والتشيرت الأبيض، وكذلك جمهور الزمالك يتسبب في حالة رعب لأي منافس، ولو كان أوسوريو لعب بتشكيل جيد كان من الوارد أن يفوز".

وأتم: "التعادل مع بيراميدز ليس إنجاز للزمالك، ودائمًا الفريق الأبيض يتفوق في المواجهات بين الفريقين، والزمالك كان يسعى لتجاوز ما حدث في أرتا سولار، ولكن النتيجة جيدة بشكل عام".

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