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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الحوت.. حظك اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023 : سيطر على أعصابك

برج الحوت
برج الحوت

يُعرف أصحاب برج الحوت بأنهم أشخاص عطوفون ومحبون للحياة، ودائمًا يسعون للتطور والنجاح والاختلاف، كما أنهم يحبون أن يكونوا أصحاب سلطة وقرار، لكنهم لا يترددون فى إشراك المقربين منهم فى ذلك.
 

برج الحوت .. حظك اليوم الجمعة 22 /9 /2023


العمل هو أهم شىء فى حياة أصحاب برج الحوت، فمن يأتى على عمله، كأنه تعرض له شخصيا، فهو يرى أن المجهود الذى يبذله لا يمكن لأحد أن يضيعه بالتساهل، وذلك لأنه لا يبخل بالجهد والطاقة للحصول على أفضل نتائج.

مشاهير برج الحوت
ومن مشاهير برج الحوت الفنانة دينا الشربيني والفنان أحمد السقا، وفي إطار هذا السياق نقدم توقعات علماء الفلك لأصحاب برج الحوت، على الصعيد الصحي والمهني والعاطفي.

 

برج الحوت حظك اليوم مهنيًا
قد تؤثر النميمة على إنتاجيتك فى عملك اليوم، فتجنب كل انتقاد لأن معظمه سيكون غير معقول ولا معنى له، ومع ذلك، يجب أن يكون تركيزك على عملك، وتحمل كل المسئولية التى تأتى فى طريقك لأن التزامك قد يلعب دورا رئيسيا فى نموك المهنى.

برج الحوت اليوم ماليًا
برج الحوت اليوم تحقق نجاح مالي قد تجد فرصًا غير متوقعة للحصول على دخل ، انتبه إلي عادات الإنفاق ، وقم بإجراء استثمارات حكيمة تتماشى مع أهدافك طويلة المدى لتوفير احتياجاتك المالية وسترى الازدهار في حياتك.

برج الحوت اليوم عاطفيًا
عليك ألا تفقد السيطرة على انفعالاتك أثناء الجدال مع شريك الحياة، لأن هذا قد يجعل الأمور أكثر جدية، أما العازبون قد يجدون الحب، وهناك احتمالات أكبر أنك قد تعيد النظر فى علاقة الحب القديمة.

برج الحوت اليوم صحيًا
من الجيد تجنب التدخين، الذى قد يكون سببا فى مشاكل صحية لك، وعليك الاستمتاع بالانضمام إلى جلسة يوجا أو صالة الألعاب الرياضية، والاستمتاع بتناول الطعام الصحى.

برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبلة :
سوف تستغل الهدوء وتسيطر على أعصابك لتجنب أى مشكلة مهنية، وذلك إلى جانب اللجوء للكلمات اللطيفة لتهدئة العلاقة بينك وين شريك حياتك، ولا مانع من التفكير فى مشاركة شخص يحمل عنك البعض المهام التى تؤثر عليك.

يوم الحظ: الأربعاء
لون الحظ: فضي
رقم الحظ: 7
التوافق اليومي لبرج الحوت
التوافق الطبيعي: برج الحمل ، الأسد ، الميزان ، الدلو
التوافق الأكثر: برج الجوزاء ، القوس
التوافق العادل: الثور ، السرطان ، العقرب ، الجدي
التوافق الأقل: العذراء ، الحوت

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