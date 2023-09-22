نتائج مباريات الدوري الأوروبي .. فوز وست هام وروما وهزيمة برايتون وتعادل أياكس مع مارسيليا

فاز ويستهام يونايتد الإنجليزي على ضيفه باتشكا توبولا الصربي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي. مساء الخميس، في الجولة الافتتاحية بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وبادر الفريق الصربي بالتسجيل عن طريق بيتار ستاتيك في الدقيقة 48، قبل ان يتعادل ويستهام بهدف جاء عبر النيران الصديقة من خلال نيمانيا بيتروفيتش، مدافع الضيوف، الذي سجل بالخطأ في شباك فريقه في الدقيقة 66.

وواصل ويستهام انتفاضته، بعدما أضاف محمد قدوس وتوماس سوسيك الهدفين الثاني والثالث للفريق اللندني في الدقيقتين 70 و82 على الترتيب.

وفي نفس المجموعة، فاز فرايبورج الألماني على أولمبياكوس اليوناني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحصل على أول 3 نقاط في مشواره بالبطولة.

وفرض التعادل الإيجابي على لقاء أياكس أمستردام الهولندي وضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي بثلاثة أهداف لمثلهما، ضمن منافسات المجموعة الثانية، التي شهدت فوز آيك أثينا اليوناني بثلاثة أهداف مقابل هدفين، على مضيفه برايتون الإنجليزي في مفاجأة من العيار الثقيل.

وعلى ملعب (يوهان كرويف) في العاصمة الهولندية أمستردام، تقدم أياكس مبكرا بواسطة البرتغالي كارلوس روبيرتو فوربس في الدقيقة التاسعة، فيما أضاف ستيفن برجيوس الهدف الثاني للفريق الهولندي في الدقيقة 20.

وقلص جوناثان كلوس الفارق، بتسجيله الهدف الأول لمارسيليا في الدقيقة 23، قبل أن يحرز النجم الجابوني المخضرم بيير إيميريك أوباميانج هدف التعادل للفرنسيين في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2 / 2.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، حيث أعاد كينيت تايلور التقدم مجددا لأياكس بتسجيله الهدف الثالث للفريق المضيف في الدقيقة 52، غير أن أوباميانج واصل تألقه، وأحرز هدف التعادل لمارسيليا في الدقيقة 79.

وأنهى أياكس المباراة بعشرة لاعبين، عقب طرد لاعبه سيلفانو فوس في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع للمباراة، لحصوله على الإنذار الثاني.

واستهل رينجرز الأسكتلندي مشواره في البطولة بفوز صعب 1 / صفر على ضيفه ريال بيتيس الإسباني 1 / صفر بالمجموعة الثالثة، التي شهدت أيضا انتصار سبارتا براغ التشيكي 3 / 2 على ضيفه أريس ليماسول القبرصي.

واجتاز أتالانتا الإيطالي عقبة ضيفه راكوف البولندي، بعدما تغلب عليه 2 / صفر في المجموعة الرابعة، بينما فاز سبورتنج لشبونة البرتغالي 2 / 1 على مضيفه شتورم جراتس النمساوي بنفس المجموعة.

وقلب ليفربول الإنجليزي تأخره صفر / 1 أمام مضيفه لاسك لينز النمساوي، إلى فوز كبير ومستحق 3 / 1، في وقت سابق من يوم الخميس بالمجموعة الخامسة.

وتقدم لاسك لينز بهدف مباغت عن طريق فلوريان فيلكر في الدقيقة 14، قبل ان ينتفض ليفربول في الشوط الثاني، الذي أحرز خلاله 3 أهداف، ليظفر بأول 3 نقاط في مشواره بالمجموعة.

وأحرز الأوروجواياني داروين نونيز هدف التعادل في الدقيقة 56 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف زميلاه الكولومبي لويس دياز والمصري محمد صلاح، الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 63 و88 على الترتيب.

وفي المجموعة ذاتها، تعادل سانت جيلواز البلجيكي 1 / 1مع ضيفه تولوز الفرنسي، ليحصل كل فريق على نقطة .

وحقق روما الإيطالي فوزا صعبا 2 / 1 على مضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي في المجموعة السابعة، التي شهدت انتصار سلافيا براغ التشيكي على مضيفه سيرفيت السويسري 2 / صفر.

وافتتح لياندرو باريديس التسجيل لروما في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، قبل أن يتعادل كريستيان توفار لشيريف تيراسبول في الدقيقة 57.

وسرعان ما منح البلجيكي روميلو لوكاكو التقدم من جديد لروما، بعدما أضاف الهدف الثاني لفريق العاصمة الإيطالية في الدقيقة 65، فيما أنهى الفريق المولدوفي المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه جواو باولو في الدقيقة الثامنة من الوقت الضائع للقاء، عقب حصوله على الإنذار الثاني.

واستهل بايرليفركوزن الألماني مشواره في المجموعة الثامنة على أفضل وجه، بعدما اكتسح ضيفه هاكن السويدي برباعية بيضاء، بينما تغلب كارباكا آجدام الأذربيجاني 1 / صفر على ضيفه مولده النرويجي 1 / صفر.