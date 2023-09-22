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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم التحذيرات.. ازدحام كبير أمام متاجر آبل في الصين لشراء آيفون 15

صدى البلد

رغم منع الحكومة الصينية موظفيها من استخدام هواتف “آبل” أثناء مواعيد العمل، إلا أنه فور إسدال النقاب عن هاتف آبل الجديد “آيفون ١٥” تسارع المواطنين إلى المتاجر الرسمية في بكين لشراء الهاتف.

 

وأظهرت الصور التي نشرها موقع “أخبار الصين” الازدحام الشديد أمام المحال التجارية الخاصة بـ “آبل” لشراء الهاتف الجديد.

الصين تحذر آبل

في ظل تصاعد التوترات بين بكين وواشنطن في مجال التكنولوجية، والتحديات المتزايدة التي تواجه شركات التكنولوجيا الأجنبية في الصين، منعت بكين موظفيها من استخدام هواتف أبل أثناء تواجدهم في أماكن عملهم، خوفا من سرقة المعلومات السرية الخاصة بموظفيها. 

وفي هذا الصدد، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية ماو نينج، “ولكن في الآونة الأخيرة، لاحظنا الكثير من التعرض الإعلامي لحوادث أمن متعلقة بهواتف آبل. مشيرة إلي أن الحكومة الصينية تولي أهمية كبيرة  للحفاظ علي أمن معلوماتها.

فرنسا تمنع عن بيع آيفون ١٢

وفي فرنسا، أصدرت باريس في وقت سابق من هذا الشهر، قرارًا بتوقف بيع هاتف آبل آيفون 12 في الأسواق الفرنسية، بعد أن اكتشفت اختبارات أجرتها الهيئة الفرنسية للتنظيم والتحكم في الاتصالات، أن مستوى الإشعاع الصادر من الهاتف يتجاوز الحدود المسموح بها قانونًا. وقد نشرت الهيئة الفرنسية للتنظيم والتحكم في الاتصالات يوم الأربعاء، نتائج اختبارات قامت بها على هاتف آيفون 12 في شهر يوليو الماضي. وأظهرت النتائج أن مستوى معامل امتصاص نبضات الموجات، وهو مؤشر يقيس كمية الإشعاع التي يستقبلها جسم الإنسان عند استخدام جهاز لاسلكي، كان أعلى من الحد الأقصى المسموح به في فرنسا، وهو 2 واط/كيلوغرام.

بلجيكا تحذو حذو فرنسا

منا  أعلنت بلجيكا يوم الخميس أنها ستقوم بتحليل المخاطر الصحية المحتملة التي قد تنطوي على استخدام "آيفون 12". 

 

وجاء هذا القرار بعد يومين من إعلان فرنسا عزمها حظر هذا الهاتف بسبب تخطيه الحدود القصوى للموجات الكهرومغناطيسية المنبعثة منه والتي يمتصها جسم الإنسان.

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