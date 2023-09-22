محمد بن راشد يعلق علي لقاء بن سلمان مع فوكس نيوز

علق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، اليوم الجمعة علي لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قناة فوكس نيوز الأمريكية قائلا : «تابعت مقابلة الأمير محمد بن سلمان مع قناة فوكس .. مقابلة عكست قوة الإنجاز في المملكة، ودقة الرؤية التي يتبناها سموه .

وأعرب بن راشد عن تفاؤله بنجاح المملكة قائلا : متفائلون بنجاح المملكة بقيادتها الطموحة الواعية بحسب ماذكرت صحيفة الخليج الإماراتية.

واتم تعليقه قائلا : متفائلون بشرق أوسط جديد بتعاون دوله ليعود مركزاً حضارياً واقتصادياً عالمياً».