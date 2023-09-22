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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محمد بن راشد يعلق علي لقاء بن سلمان مع فوكس نيوز

محمد بن راشد
محمد بن راشد

علق  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، اليوم الجمعة علي لقاء ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مع قناة فوكس نيوز الأمريكية قائلا : «تابعت مقابلة الأمير محمد بن سلمان مع قناة فوكس .. مقابلة عكست قوة الإنجاز في المملكة، ودقة الرؤية التي يتبناها سموه .

وأعرب بن راشد عن تفاؤله بنجاح المملكة قائلا :  متفائلون بنجاح المملكة بقيادتها الطموحة الواعية بحسب ماذكرت صحيفة الخليج الإماراتية.

واتم تعليقه قائلا : متفائلون بشرق أوسط جديد بتعاون دوله ليعود مركزاً حضارياً واقتصادياً عالمياً».

 

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