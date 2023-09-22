تطورات وحدث غريب.. هذه رسالة مصر إلى إثيوبيا بخصوص سد النهضة| فيديو جراف

سد النهضة .. تسعى مصر والسودان، إلى إيجاد صيغة اتفاق مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، في ظل اعتماد أديس أبابا لأسلوب غير واضح في المفاوضات منذ عام 2011، واتباع سياسة المراوغة، والقرارات الأحادية، حول ملء وتشغيل سد النهضة، حيث لم تسفر المفاوضات طوال 12 عاما عن حل يطبق على أرض الواقع.

جولة المفاوضات الثامنة

في 13 يوليو الماضي، اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على استئناف مفاوضات سد النهضة، وذلك خلال زيارة آبي أحمد لمصر، على هامش قمة دول الجوار السوداني.

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