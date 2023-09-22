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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

تطورات وحدث غريب.. هذه رسالة مصر إلى إثيوبيا بخصوص سد النهضة| فيديو جراف

سد النهضة
سد النهضة

سد النهضة .. تسعى مصر والسودان، إلى إيجاد صيغة اتفاق مع إثيوبيا بشأن سد النهضة، في ظل اعتماد أديس أبابا لأسلوب غير واضح في المفاوضات منذ عام 2011، واتباع سياسة المراوغة، والقرارات الأحادية، حول ملء وتشغيل سد النهضة، حيث لم تسفر المفاوضات طوال 12 عاما عن حل يطبق على أرض الواقع.

4 تطورات وحدث غريب في سد النهضة.. رسالة مصرية لإثيوبيا وجفاف السودان

جولة المفاوضات الثامنة

في 13 يوليو الماضي، اتفق الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، على استئناف مفاوضات سد النهضة، وذلك خلال زيارة آبي أحمد لمصر، على هامش قمة دول الجوار السوداني.

ولمتابعة المزيد حول رسالة مصر إلى إثيوبيا بخصوص سد النهضة؛ تابع الفيديو جراف التالي:

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