الجيش الأوكراني : نجحنا في قصف مقر أسطول البحر الأسود الروسي بالقرم

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الجمعة إن قواته نجحت في قصف مقر أسطول البحر الأسود الروسي في القرم.



وقالت السلطات الروسية في نبأ عاجل ان :" شبه جزيرة القرم تتعرض لهجمات إلكترونية غير مسبوقة".



كانت قد قالت وزارة الدفاع الروسية إن جنديا مفقودا بعد أن نفذت أوكرانيا هجوما صاروخيا على المقر الرئيسي لأسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم.

وأضافت الوزارة، إن أحد أفراد الخدمة توفي، لكنها أصدرت بعد ذلك بيانًا لاحقًا قالت فيه إنه مفقود، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس.

قال حاكم سيفاستوبول الذي عينته روسيا، ميخائيل رازفوزاييف، إنه لم يصب أحد خارج المقر المحترق، ولم يقدم معلومات عن الضحايا الآخرين.