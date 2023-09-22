صدى البلد يهنئ أحمد ضاحي على خطوبته

في حفل عائلي بهيج وسط تهنئة من الأهل والأقارب والأصدقاء، احتفل أحمد ضاحي بخطوبته على الآنسة آلاء محمد في أجواء من البهجة والسعادة.



حضر الحفل أقارب وأصدقاء العروسين وسط أجواء من السرور والأمنيات بالسعادة والتوفيق.

وتتقدم أسرة صدى البلد بتهنئة الزميل محمود ضاحي الجلاد، وتهنئة العروسين بالخطوبة السعيدة، على أن يتمم الله فرحتهم بالخير والزفاف في العاجل القريب.



وندعو الله تعالى أن يديم بين العروسين الود والمحبة، وأن يتمم زواجهما ويجمع بينهما في خير، ويرزقهما الذرية الصالحة التي تكون قرة عين لهما؛ وجعل الله أيامهما سعادة و سلاما وحبا وأمانا.