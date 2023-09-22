عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

احجر على أبوك.. داعية يرد على شاب يشكو من تصرف غريب لوالده

داعية
داعية

تلقى الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، سؤالا، يقول صاحبه: “والدنا راجل كبير في السن، بيقبض معاش كبير جدًا يكفيه ويزيد، بيطلعه كله صدقات، مش بيخلي جنيه في جيبه، وبعدين يستلف من الناس، أو بيشتري حاجات، والناس تطلب ابنه، ويتحرج من الناس ويدفع، لكن ابنه مش قادر على تصرفات أبوه، فماذا يفعل؟”.

عمل يحرمك من دخول الجنة ويستلزم رضا زوجتك .. داعية يوضحه

داعية إسلامي: إنشاء الزوجة أكونت فيك لاستدراج زوجها حرام شرعا

أجاب الشيخ محمد أبوبكر، أن حديث “أنت ومالك لأبيك”؛ يكون عبر ضوابط معينة، وليس بمثل هذا الشكل، مضيفا: “مع احترامي الكامل لهذا الأب، لكنني أرى فعله نوعًا من أنواع عدم التصرف الصحيح، ويستوجب اللجوء إلى القضاء؛ للحجر على ذلك الأب”.

وقال أبو بكر، عبر قناة «النهار»، اليوم الجمعة، إن بعض الآباء يفرضون أنفسهم على أبنائهم، وحين يرفض الأبناء؛ يتعلل الآباء بحديث «أنت ومالك لأبيك».

وأوضح أن فهم الفاسد للحديث- بغض النظر عن الاختلاف بشأن صحته- وكثير من أقوال النبي، خرَّب البيوت، متابعًا: «الفهم الفاسد لأقوال النبي هي التي خربت البيوت».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أكتوبر الخير.. 3 زيادات في المرتبات والمعاشات والصرف خلال أيام| تفاصيل

إيقاف وغرامة مالية.. تفاصيل عقوبة خناقة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري

بالقرب من مصر| تحذير من كارثة بقوة تدميرية تعادل 10 أضعاف ما حدث في المغرب وليبيا

الأرصاد تحذر المواطنين من التقلبات الجوية خلال الساعات المقبلة

ورطة الزمالك| رفض عرض الفيفا .. تصرف غريب لـ "أوسوريو".. وحسام حسن في الصورة

مش هلعب من غير فلوس.. قرار عاجل من الزمالك تجاه زيزو (تفاصيل)

بالأرقام.. الكسب غير المشروع يكشف ثروة مدير شركة بترول شهيرة وزوجته وأبنائه

المحكمة تحدد مصير مرتضى منصور في اتهامه بإزعاج الخطيب

ترشيحاتنا

بوتين يأمر بتجهيز 3 آلاف جندي من فرقة الصواريخ النووية للقتال

عزل زيلينسكي وانهيار الجيش الأوكراني.. ضابط أمريكي سابق يكشف مفاجأة

الأهلي يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة سان جورج الإثيوبي بـ دوري أبطال إفريقيا

هقول كلام قبيح.. عمرو أديب ينفعل على الهواء

بعد خطاب نتنياهو.. رسالة من الرئيس الفلسطيني إلى ملك السعودية وولي العهد

احذر.. المعاكسات الهاتفية تعرضك للحبس وغرامة 500 جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لمريض السكر عند تناول الخس؟

الاحمرار والحساسية أخطرها.. أعراض خطيرة تدل على الإصابة بجفاف العين

بعد كشفها سبب انفصالها.. 5 صور لـ بشرى وزوجها السابق

حلاوة المولد.. طريقة عمل الفولية في المنزل

فيديو

تطورات وحدث غريب.. هذه رسالة مصر إلى إثيوبيا بخصوص سد النهضة| فيديو جراف

فادي خفاجة يكسر صمته ويرد على منتقدي فيديو تيك توك البذيء.. فيديوجراف

بريطانيا تلقي القبض على جاسوسة روسيا الحسناء.. فيديوجراف

هدايا الرئيس.. 3 زيادات بالمرتبات والمعاشات والصرف في هذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ