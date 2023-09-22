احجر على أبوك.. داعية يرد على شاب يشكو من تصرف غريب لوالده

تلقى الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، سؤالا، يقول صاحبه: “والدنا راجل كبير في السن، بيقبض معاش كبير جدًا يكفيه ويزيد، بيطلعه كله صدقات، مش بيخلي جنيه في جيبه، وبعدين يستلف من الناس، أو بيشتري حاجات، والناس تطلب ابنه، ويتحرج من الناس ويدفع، لكن ابنه مش قادر على تصرفات أبوه، فماذا يفعل؟”.

أجاب الشيخ محمد أبوبكر، أن حديث “أنت ومالك لأبيك”؛ يكون عبر ضوابط معينة، وليس بمثل هذا الشكل، مضيفا: “مع احترامي الكامل لهذا الأب، لكنني أرى فعله نوعًا من أنواع عدم التصرف الصحيح، ويستوجب اللجوء إلى القضاء؛ للحجر على ذلك الأب”.

وقال أبو بكر، عبر قناة «النهار»، اليوم الجمعة، إن بعض الآباء يفرضون أنفسهم على أبنائهم، وحين يرفض الأبناء؛ يتعلل الآباء بحديث «أنت ومالك لأبيك».

وأوضح أن فهم الفاسد للحديث- بغض النظر عن الاختلاف بشأن صحته- وكثير من أقوال النبي، خرَّب البيوت، متابعًا: «الفهم الفاسد لأقوال النبي هي التي خربت البيوت».