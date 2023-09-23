تنفيذ 30 مشروعا صغيرا.. إطلاق مبادرة من صنع إيدى للمرأة المعيلة بالإسماعيلية

أطلقت "مبادرة من صنع إيدى" لتنفيذ 30 مشروعًا من المشروعات الصغيرة بمركزي التل الكبير والقصاصين بمحافظة الإسماعيلية لدعم المرأة المعيلة، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة الثانية من المبادرة.

وقال أحمد الفخراني رئيس إحدى الشركات العاملة فى مجال المنتجات الورقية الصحية والمشاركة فى المبادرة إن المشروعات الصغيرة التى تشملها المبادرة للمرأة المعيلة هى مكتبة ومحل مجمدات وأعلاف وملابس جاهزة، وورشة خياطة وتصنيع المنظفات، و مصنع حلويات وكوافير حريمي ووجبات منزلية ومستلزمات بيطرية.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتى في إطار استراتيجية تنمية المجتمعات بالتركيز على البرامج والمبادرات التي تعنى بتمكين المرأة وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، حيث ننظر إلى المرأة على أنها عنصر أساسي لبناء أي مجتمع ونؤمن بدورها الحيوي في تحقيق التنمية".

وأوضح الفخراني أن مشاركة القطاع الخاص في البرامج والمبادرات التنموية التي تنعكس إيجابًا على المجتمع، لافتاً إلى أن النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى من مبادرة "من صنع أيدي" دفعت لتنفيذ عدد أكبر من المشروعات التي تساهم في إيجاد فرص عمل للسيدات وتوفير مصدر دخل ثابت لهن.