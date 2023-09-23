عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تنفيذ 30 مشروعا صغيرا.. إطلاق مبادرة من صنع إيدى للمرأة المعيلة بالإسماعيلية

صدى البلد

أطلقت "مبادرة من صنع إيدى" لتنفيذ 30 مشروعًا من المشروعات الصغيرة بمركزي التل الكبير والقصاصين بمحافظة الإسماعيلية لدعم المرأة المعيلة، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة الثانية من المبادرة.

وقال  أحمد الفخراني رئيس إحدى الشركات العاملة فى مجال المنتجات الورقية الصحية والمشاركة فى المبادرة إن المشروعات الصغيرة التى تشملها المبادرة للمرأة المعيلة هى  مكتبة ومحل مجمدات وأعلاف وملابس جاهزة، وورشة خياطة وتصنيع المنظفات، و مصنع حلويات وكوافير حريمي ووجبات منزلية ومستلزمات بيطرية.

وأضاف أن هذه المبادرة  تأتى في إطار استراتيجية  تنمية المجتمعات  بالتركيز على البرامج والمبادرات التي تعنى بتمكين المرأة وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص، حيث ننظر إلى المرأة على أنها عنصر أساسي لبناء أي مجتمع ونؤمن بدورها الحيوي في تحقيق التنمية".

وأوضح الفخراني أن مشاركة القطاع الخاص في البرامج والمبادرات التنموية التي تنعكس إيجابًا على المجتمع، لافتاً إلى أن النجاح الكبير الذي حققته المرحلة الأولى من مبادرة "من صنع أيدي" دفعت لتنفيذ عدد أكبر من المشروعات التي تساهم في إيجاد فرص عمل للسيدات وتوفير مصدر دخل ثابت لهن.

الاسماعيلية إطلاق مبادرة الشركات العاملة القصاصين الصغيرة المشروعات الصغير المشروعات الصغيرة المرأة المعيلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه الآن| أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

ضربة قاصمة للدولار.. روسيا توجه صفعة للأخضر بالتعاون مع مصر و30 دولة

10 جنيهات فرق|مفاجأة في سعر السكر بعد قرار عاجل من الحكومة

زيادة سنوية 1% للموظفين.. حالات تسوية المعاشات في القانون الجديد

قمر في الحجاب| كيف تغير شكل أشكيناز بنت الحاج متولي بعد 18 سنة؟

الأسعار هترخص.. الحكومة تعلن قرارات مهمة بشأن البصل والطماطم والسكر

المعلمة هنادي بتجيلنا الزباين .. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة فى الجيزة

ترشيحاتنا

مانشستر سيتي في مهمة تأمين الصدارة أمام نوتنجهام بالدوري الإنجليزي

الرئيس الإيراني يهنئ قيادات المملكة في اليوم الوطني السعودي

اليوم بداية الخريف| أمطار غزيرة وسيول تنتظر البلاد في فصل التقلبات الجوية

مدحت شلبي يؤلف أغنية لـ كريستيانو رونالدو.. شاهد

دعاء النبي في الركوع والسجود.. 7 كلمات تغفر لك ذنوبك

3 ظواهر جوية|مفاجأة عاجلة من الأرصاد حول طقس الـ24 ساعة القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في دقائق.. طريقة عمل أومليت الخضراوات في الميكروويف

نجمة شهيرة تحلق شعرها بالكامل أمام الجميع| شاهد

بالفوشيا ... رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

تتحرك وحدها.. أخيرًا السبب الخفي وراء "متلازمة اليد الغريبة"

فيديو

سيدة تطلب تناول نوعا من الأسماك وفاجئت المطعم بحركة غريبة قبل الطهي|شاهد

صناديق فلوس تخض.. تفاصيل ثروة مدير شركة بترول وأولاده بسبب الفساد

رسالة الملكة رانيا لزوجة ابنها رجوة تثير جدل رواد السوشيال ميديا.. شاهد

إغلاق المدارس في 5 مدن.. دولة تعلن الطوارئ بسبب غازات سامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

اﻟﻤﺰﻳﺪ