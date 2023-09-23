عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاومي Xiaomi تقلب موازين الأسواق بهذا الهاتف.. اعرف مواصفاته

هاتف شاومي القادم
هاتف شاومي القادم Xiaomi 14 Ultra

تستعد شركة شاومي الصينية لإطلاق سلسلة هواتفها الذكية  Xiaomi 14 خلال الفترة المقبلة، حيث كشفت تسريبات جديدة أن السلسلة قد حصلت بالفعل على  شهادة 3C الصينية، كما أظهرت مواصفات الهاتف الأفضل في المجموعة Xiaomi 14 Ultra.  

 

وبحسب موقع 91mobiles فإنه من المتوقع أن تظهر سلسلة Xiaomi 14 لأول مرة في الصين في شهر نوفمبر القادم، ومن المتوقع أن تتضمن المجموعة ثلاثة طرز هي : Xiaomi 14 وXiaomi 14 Pro وXiaomi 14 Ultra. 

 

وسيحصل هاتف شاومي القادم Xiaomi 14 Ultra على شاشة منحنية مع حواف نحيفة و"نوتش" على شكل ثقب صغير في أعلى الشاشة، مع جودة 2K ، ومعدل تحديث متغير 120 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة. 

 

وسيقدم هاتف شاومي القادم Xiaomi 14 Ultra ثلاثة مستشعرات بدقة 50 ميجابكسل، المستشعر الأساسي من تصنيع شركة سوني LYT900 قياس 1 بوصة، مع  مستشعران مزودان بعدسات تكبير مع تقريب بصري 3x و5x.

 

وسيحتوي هاتف شاومي القادم Xiaomi 14 Ultra على بطارية بسعة تبلغ 4860 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 90 وات جنبًا إلى جنب مع الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات.

 

وسيعمل هاتف شاومي القادم Xiaomi 14 Ultra بأفضل معالج لهواتف الأندرويد من نوع Snapdragon 8 Gen 3 من شركة كوالكوم الأمريكية يدعم شبكة 5G، مع ذاكرة وصول عشوائية بسعة تبدأ من 8 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية بسعة تبدأ من 128 جيجا بايت. 

 

 

شاومي Xiaomi 14 شاومي Xiaomi 14 Xiaomi 14 Ultra شاومي Xiaomi 14 Ultra هواتف شاومي أفضل هاتف ذكي من شاومي مواصفات Xiaomi 14 Ultra

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه الآن| أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

ضربة قاصمة للدولار.. روسيا توجه صفعة للأخضر بالتعاون مع مصر و30 دولة

10 جنيهات فرق|مفاجأة في سعر السكر بعد قرار عاجل من الحكومة

زيادة سنوية 1% للموظفين.. حالات تسوية المعاشات في القانون الجديد

قمر في الحجاب| كيف تغير شكل أشكيناز بنت الحاج متولي بعد 18 سنة؟

الأسعار هترخص.. الحكومة تعلن قرارات مهمة بشأن البصل والطماطم والسكر

المعلمة هنادي بتجيلنا الزباين .. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة فى الجيزة

ترشيحاتنا

مانشستر سيتي في مهمة تأمين الصدارة أمام نوتنجهام بالدوري الإنجليزي

الرئيس الإيراني يهنئ قيادات المملكة في اليوم الوطني السعودي

اليوم بداية الخريف| أمطار غزيرة وسيول تنتظر البلاد في فصل التقلبات الجوية

مدحت شلبي يؤلف أغنية لـ كريستيانو رونالدو.. شاهد

دعاء النبي في الركوع والسجود.. 7 كلمات تغفر لك ذنوبك

3 ظواهر جوية|مفاجأة عاجلة من الأرصاد حول طقس الـ24 ساعة القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في دقائق.. طريقة عمل أومليت الخضراوات في الميكروويف

نجمة شهيرة تحلق شعرها بالكامل أمام الجميع| شاهد

بالفوشيا ... رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

تتحرك وحدها.. أخيرًا السبب الخفي وراء "متلازمة اليد الغريبة"

فيديو

سيدة تطلب تناول نوعا من الأسماك وفاجئت المطعم بحركة غريبة قبل الطهي|شاهد

صناديق فلوس تخض.. تفاصيل ثروة مدير شركة بترول وأولاده بسبب الفساد

رسالة الملكة رانيا لزوجة ابنها رجوة تثير جدل رواد السوشيال ميديا.. شاهد

إغلاق المدارس في 5 مدن.. دولة تعلن الطوارئ بسبب غازات سامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

اﻟﻤﺰﻳﺪ