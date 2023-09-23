قادة أفريقيا للأمم المتحدة: العالم يواجه أكبر حالة طوارئ لمكافحة الملاريا

حذر قادة وزعماء أفريقيا من أن العالم يواجه "أكبر حالة طوارئ لمكافحة الملاريا" خلال العقدين الماضيين بسبب مقاومة المبيدات الحشرية، وتراجع فعالية الأدوية، ونقص التمويل، وتغير المناخ.

واجتمع رؤساء الدول والخبراء للدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن الملاريا في الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الجمعة، قائلين إن التقدم المحرز في القضاء على المرض يواجه انتكاسات خطيرة بسبب مقاومة البعوض المتزايدة للمبيدات الحشرية، وانخفاض فعالية الأدوية المضادة للملاريا. الأدوية والاختبارات التشخيصية.

وقال رئيس غينيا بيساو، أومارو سيسوكو إمبالو، على هامش الجمعية العامة: "نحن في منعطف حرج". "إذا لم نتحرك بسرعة... فسنشهد بلا شك تصاعداً في أعداد الملاريا وتفشي الأوبئة".

وانخفض عدد الأشخاص المصابين بالملاريا في أفريقيا بشكل مطرد لما يقرب من عقدين من الزمن، ولكن التمويل لهذا المرض استقر في عام 2015 وسط إرهاق المانحين وإعادة توجيه التمويل لاحقا إلى أولويات صحية أخرى، مثل كوفيد-19.

وأضاف إمبالو: "لقد حان الوقت لتمويل مكافحة الملاريا بالكامل لضمان القضاء على المرض مرة واحدة وإلى الأبد".

وقالت منظمة الصحة العالمية الشهر الماضي إن التقدم في مكافحة الملاريا تراجع في 13 دولة على الأقل وتوقف في دول أخرى.

وحذر القادة من أن نقص التمويل يعرض علاجات الملاريا المنقذة للحياة بعيدا عن متناول العديد من الأشخاص، مما يهدد خطط القضاء على المرض بحلول عام 2030.

وتتحمل أفريقيا العبء الأكبر من حالات الملاريا على مستوى العالم، وتمثل 96% من الوفيات الناجمة عن المرض، وفقا لبيانات عام 2021. وما يقرب من 80% من تلك الوفيات تحدث بين الأطفال دون سن الخامسة.

وشهدت موزمبيق، على سبيل المثال، ارتفاعات حادة في معدلات الإصابة بالملاريا بعد إعصار فريدي في وقت سابق من هذا العام، ومثل هذه الكوارث تجعل من الصعب وصول الأدوية والخدمات إلى المناطق المتضررة.