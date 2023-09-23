ننشر مطالب "أمهات مصر" من المعلمين في العام الدراسي الجديد

أصدرت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، بيانا إعلاميا رصدت خلاله مطالب أولياء الأمور من المعلمين في العام الدراسي الجديد.

وقالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور ، خلال صفحاتنا على فيس بوك ، رصدنا عدداً من المطالب التي منها : ضرورة تواجد المعلمين في المدارس وسد العجز وشرح المناهج حتى لا يضيع وقت أولادنا في المدارس “على الفاضي”

وأضافت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور انها رصدت أيضا مطالب بتخفيف العبء على ولي الأمر، قائلة “ مش لازم المدرسين يطلبوا من الطلاب طلبات كتير”

كمان اكدت عبير أحمد، مؤسس إتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور ان الامهات يطالبن بأن يهتم المعلمون بتصحيح الواجبات ، وشرح الدروس بدقة ، والحرص على التجاوب مع اسئلة الطلاب “لو مش فاهمين حاجة”

وأشارت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور إلى ان شرح المعلمين وتفاعلهم في الفصل أهم من أسلوب "انقلوا من على السبورة”

وقالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور : بالنسبة لنا كأولياء أمور “عايزين الطفل يرجع فاهم وحافظ ومردد الدرس من المدرسة”

وأضافت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور : نطالب المعلمين ايضا بعدم إهانة الطلاب او اللجوء للعنف اللفظي معهم ، كما نطالب المعلمين بعدم التمييز في المعاملة بين الطلاب داخل الفصل والمساواة بين الجميع

وشددت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور على ضرورة ان يهتم المعلمون بالشرح في الفصل بنفس طريقة الدروس الخصوصية

وقالت : على وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، حل ازمة عجز المعلمين في المدارس ، واستكملت : “ياريت ميحصلش زي العام الماضي ويطلب من أولياء الأمور أنهم ينزلوا ويعطوا حصص بالمدارس تطوعي”

وأضافت : نحن نحتاج الي مدرس تربوي معه شهاده تؤهله لأن يدرس لتلاميذ "مش كل واحد معاه مؤهل عالي يدخل ويشرح".

واختتمت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور، قائلة : على المعلمين أن يعتبروا الطلاب أبنائهم ويعاملونهم من هذا المنطلق، ويجب مراعاة ظروف أولياء الأمور والحرص علي مصلحة الطلاب في جميع المراحل التعليمية.