افتكر نفسه في ليفربول.. ماني يثير الجدل بتصرف غريب مع فيرمينو

أثار السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق النصر السعودي، الجدل بتصرف غريب تجاه البرازيلي روبرتو فيرمينو، مهاجم أهلي جدة.

وفاز النصر على أهلي جدة بنتيجة 4-3، أمس الجمعة، ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين (دوري روشن).

وقفز ساديو ماني فوق ظهر فيرمينو، عقب تسجيل البرازيلي أندرسون تاليسكا الهدف الثالث للنصر في شباك أهلي جدة، في مشهد مثير للجدل.

وسبق وأن تزامل ساديو ماني وربروتو فيرمينو في صفوف ليفربول لسنوات الطويلة، وحقق العديد من الألقاب رفقة الريدز واحتفلا بتسجيل العديد من الأهداف سويا.

ويحتل النصر المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي، متفوقا بفارق الأهداف عن أهلي جدة صاحب المركز السادس.