الشعب السوداني.. البرهان يتعهد أمام جوتيرش بهذا الأمر

التقى رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم السبت 23 سبتمبر 2023 الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في ختام زيارته لنيويورك للمشاركة في اجتماعات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأصدر مجلس السيادة السوداني بيانا حول اللقاء، تعهد خلاله البرهان بالتعاون مع الأمم المتحدة في كل ما من شأنه تخفيف المعاناة عن الشعب السوداني، وأعرب خلاله البرهان عن تقديره للدور الذي يقوم به الأمين العام واهتمامه الشخصي بالأوضاع في السودان، مشيداً بالدور الإنساني الذي تقوم به الأمم المتحدة في ظل الظروف الحالية التي يواجهها الشعب السوداني جراء الجرائم التي ترتكبها قوات الدعم السريع المتمردة.

من جانبه، عبر الأمين العام عن مشاعر إيجابية تجاه السودان وشعبه، مشيراً إلى أن المنظمة الدولية ستكثف جهودها من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية عن السودانيين والمساهمة في جهود تسوية النزاع الحالي بما يحافظ على كيان الدولة ومؤسساتها.