عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

انبي يغلق ملف الداخلية ويستعد لمواجهة طلائع الجيش فى دورى نايل

صدى البلد

اغلق الجهاز الفنى لانبي بقيادة تامر مصطفى ملف مباراة الداخلية فى افتتاحية مباريات الفريق ببطولة الدوري التى خسرها الفريق البترولى بهدف للاشئ وبدأ الجهاز الفنى فى الاستعداد لمباراة طلائع الجيش المحدد لها الاربعاء المقبل بدوري نايل .

وعقد تامر مصطفى المدير الفنى للفريق جلسة مع اللاعبين طالبهم بضرورة نسيان مباراة الداخلية الاخيرة والتركيز فى مباراة طلائع الجيش فى الجولة الثانية التى ستكون البداية الحقيقية للفريق فى بطولة الدوري.

وطالب مصطفى بسرعة تجهيز الثنائي الذى تعاقد معهم الفريق مؤخرا زياد طارق لاعب فريق الأهلي و محمد نبيل مدافع فريق القناة السابق الذى نجح الفريق فى التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية فى اليوم الأخير لغلق القيد بعد ان نجح مجلس ادارة انبي بقيادة ايمن الشريعى فى حل مشكلة قيد الفريق على خلفية عدم سداد مستحقات التونسى زياد بوغطاس.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه الآن| أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة بعد قرار البنك المركزي

ضربة قاصمة للدولار.. روسيا توجه صفعة للأخضر بالتعاون مع مصر و30 دولة

حقيقة إلغاء فارق نقاط الخبز المدعم للبطاقات التموينية

المعلمة هنادي بتجيلنا الزباين .. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة فى الجيزة

الأهلي خلال ساعات| "كولر" يرفض ملايين الشباب السعودي.. و"الترجي" يطلب ضم نجم الفريق

مات في عز شبابه.. وفاة أحد أبطال مسرحية تشارلي شابلن

مصرع نجل لاعب الزمالك السابق في حلوان.. محاكمة عاجلة اليوم

عبد الهادي شال الليلة.. تفاصيل جديدة في خناقة الزمالك وبيراميدز

ترشيحاتنا

رئيس الوزراء: الحكومة بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء

لتجهزيها قبل بدء الدراسة.. مدبولى يكلف المحافظين بالانتهاء من أعمال صيانة المدارس

طلاسم بخط أحمر.. سحر سفلي وسيدة مغربية في منزل والد أنغام

في ذكرى ميلاده .. «ملك التترات» حكاية سيد حجاب مع أغاني المسلسلات والتربح منها

مصرع ٣ اشخاص.. النيابة الإدارية تكشف أسباب انهيار عقار الخانكة

تأجيل دعاوى بإستبعاد مرشحين من انتخابات نادي الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موسم الكويت .. أحمد سعد ورامى صبرى والشعيبى يشعلون حماس الجمهور.. صور

بملابس ملفتة... زوجة ماجد المصري تبهر المتابعين.. شاهد

لا تهملها.. معلومات يجب معرفتها قبل شراء اللانش بوكس

نظام غذائي صحي لمرضى القلب| تفاصيل

فيديو

مخاطر تحيط بسد النهضة وتقديرات مخيفة حال انهياره

ضربتني وعورتني.. طليق علا غانم يكشف كواليس الانفصال بينهما

جابت له الكلام.. مروة صبري تفتح النار على أسما شريف منير ووالدها.. فيديو

تفاصيل خاصة.. مروة صبرى: حسام حبيب مظلوم مع شيرين ومش شبه بعض.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

اﻟﻤﺰﻳﺪ