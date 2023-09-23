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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أسوريو يضع خطة المهمة المزدوجة للزمالك قبل لقاء المقاولون في الدوري

صدى البلد

يجهز الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير  الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خطة المهمة المزدوجة للفريق خلال الإسبوع الحالى حيث يلتقى المقاولون العرب مساء بعد غد الإثنين فى الجولة الثانية لدورى "نايل" باستاد القاهرة.

 كما يدخل الفريق مواجهة تحديد المصير أمام هرتا سولار الجيبوتى فى لقاء الإياب لدور الـ32 لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية المقرر لها الجمعة المقبل والتى يحتاج فيها للفوز بثلاثية نظيفة للعبور للدور التالى بعدما سقط فى تنزانيا بالخسارة بهدفين دون رد .

أسوريو يرفض الراحة 

ورفض أسوريو منح لاعبيه راحة عقب التعادل المثير للزمالك فى الجولة الأولى للدورى أمام بيراميدز بهدفين لمثلهما، ويبحث المدرب عن بديل محمود علاء مدافع الفريق للدفع به فى مباراة المقاولون العرب، خاصة أن اللاعب سيتعرض للإيقاف مباراة واحدة بعد طرده فى مباراة بيراميدز الماضية فى الجولة الأولى وانتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما ليبدأ التجهيز منذ أمس لمواجهة ذئاب الجبل بحثا عن أول إنتصار فى الدورى والحصول على دفعة معنوية قوية قبل لقاء بطل جيبوتى فى الكونفيدرالية.

غيابات فى صفوف الزمالك 

ويفتقد الزمالك جهود محمود علاء مدافع الفريق أمام المقاولون بعد تعرضه للطرد فى موقعة بيراميدز فى أول ظهور له بعد العودة للفريق الأبيض عقب موسم قضاه معارا للإتحاد السكندرى ليبدأ أسورويو فى تجهيز البديل والذى سيكون محمد عبدالغنى بعد قرار الجهاز الفنى تجميد حسام عبدالمجيد وتغريمه 200 ألف جنيه لاعتراضه على عدم الدفع به فى مباراة بيراميدز .

وكتب حسام عبدالمجيد نافيا تمرده على الزمالك عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك: رسالة مهمة لأعظم جمهور في العالم لم ولن أتمرد في يوم من الأيام علي من لهم الفضل علي بعد الله سبحانه وتعالي كنتم دائما العون السند وستبقون دائما القيمة والمعدن الذي لن يتغير أبدا.

عودة زيزو  والجزيرى 

كما يستعيد الجهاز الفنى جهود نجمه أحمد مصطفى زيزو بعد انتهاء ايقافه وسط محاولات قوية لتجهيز الثنائى أحمد فتوح وسيف الدين الجزيرى للظهور فى مهمة الفريق المزدوجة أمام المقاولون محليا وهرتا سولار الجيبوتى إفريقيا .

نصائح أسوريو للاعبى الزمالك 

وعقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين على هامش  المران الذي أقيم مساء أمس الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وشهدت الجلسة تواجد جميع اللاعبين و أعضاء الجهاز الفني للفريق، و تحدث أوسوريو في العديد من النقاط التي تخص الفريق استعدادا للفترة المقبلة.

وقدم المدير الفني التحية للاعبين على المجهود المبذول  في مباراة الأمس أمام بيراميدز، مؤكدا أنه كان يتمني أن يخرج الفريق فائزا ويحصد أول ثلاث نقاط في الدوري.

وشدد اوسوريو على أن الفترة المقبلة تتطلب المزيد من العمل والتركيز بكل قوة بجانب مواصلة التكاتف لتحقيق الأهداف المطلوبة والمنافسة على كافة البطولات.

وفي نهاية الجلسة تحدث المدير الفني عن بعض الأمور الفنية، و بعض المتطلبات الخاصة من اللاعبين استعدادا للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز .

أوسوريو هرتا سولار الجيبوتى الزمالك المهمة المزدوجة الكونفيدرالية

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