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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في ذكرى ميلاده .. «ملك التترات» حكاية سيد حجاب مع أغاني المسلسلات والتربح منها

سيد حجاب
سيد حجاب

اشتهر شاعر العامية المصري سيد حجاب، الذي تحل اليوم ذكرى ميلاده، بكتابة تترات المسلسلات مثل "بوابة الحلواني" و"ليالى الحلمية" و"المال والبنون"، ولقب بـ"ملك التترات".


سيد حجاب بعد صدور  ديوانه الأول "صياد وجنية" واستقبله  النقاد بحفاوه، عقدوا مقارنات بينه وبين شعر "لوركا"، ويقول سيد حجاب في تصريحات صحفية نادره عن هذا الاستقبال: " صحيح أن هذا الاستقبال أشبع نرجسيتي لكن في المقابل كان هناك جرح شديد لذاتي الشاعرة تمثل في إحساسي بأن هذا الشعر المكتوب عن حياة أهلي من البسطاء والصيادين لم يصل إليهم فأدركت أن في وسط عالم تحكمه الأمية يصبح من العبث أن تتوجه إلى عيون قارئه لا إلى آذان سامعة فقررت ألا أنشر شعري مرة أخرى.

وتحدث الشاعر الراحل سيد حجاب عن كواليس نشر ديوانه الأول "صياد وجنية"، قائلا: إنه لم يكن مصدقًا لكثير من قيم وتقييمات المثقفين التي جعلت أشعار عفيفي لا يلفت إليها لمجرد أنه شاعر انطوائي لا يجيد العلاقات العامة في الوقت الذي يتمتع فيه شاعر آخر بوجاهة اجتماعية يضفون على أشعاره قيمة وأهمية ليست فيه، ومن هنا قررت عدم النشر والتوجه إلى كتابة الأغاني التي تصل إلى كل الناس وترك الساحة الأدبية المليئة بأشياء تلمع وهي ليست ذهبًا حقيقيًا.

ورد حجاب عن اتهامه بأنه اتجه لكتابة الأغنية لأنها تدر مالًا، وقال: "أنا أدعو من يقول بهذا إلى النظر في شعري الذي اكتبه للغناء بمعايير النقد الفني للشعر لا بمعايير الاستعلاء عن عالم الأغنية، وأنا سعيد لأني اكتسبت من خلال الأغنية جمهورًا أوسع وسعيد بما أضفته من قيمة شعرية لساحة الأغنية كما أنني سعيد باجتهادي، في هذا المجال لحل إشكالية دور الفن في الحياة وإعادة الشعر إلى نسيج الحياة اليومية، وإن كانت تنتابني بين الحين والحين تجارب شعرية مركبة ربما لا تصلح للغناء فلا أقاومها وأكتبها صاغرًا".

شاعر العامية المصري سيد حجاب ملك التترات صياد وجنية كتابة الأغنية

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