ASU ASHRAE Team يفوز بالمركز الأول محليا وإقليميا بمسابقة الجمعية الأمريكية للتدفئة

قام الدكتور عمر محمد الحسينى – عميد كلية الهندسة ، بتكريم فريق ASU ASHRAE Team بالمركز الأول محليا وإقليميا في المسابقة العالمية الخاصة بالجمعية الأمريكية للتدفئة والتبريد وتكييف الهواء

خلال فعاليات مجلس الكلية بجلسته المنعقدة فى 18 سبتمبر 2023م

(The ASHRAE Student Design Competition 2023)



حضر احتفالية التكريم الدكتور احمد محمد منيب الصباغ، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور عمرو عبد السلام شعت، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أكرم فاروق محمد، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وبحضور أعضاء مجلس الكلية .

وشارك فريق من كلية الهندسة جامعة عين شمس بقسم هندسة القوى الميكانيكية في المسابقة العالمية الخاصة بالجمعية الأمريكية للتدفئة والتبريد وتكييف الهواء (The ASHRAE Student Design Competition 2023) التي تقام كل عام بين العديد من الجامعات العالمية.

وضم الفريق كل من ياسمين سامي محمد، عمر عطية محمد، مهند سيد عبد الباقي‘ عمر ضياء عبد ربه، عبد الرحمن سمير عبد المعطي، عمر حسن صبري وذلك تحت إشراف الدكتور هانى السيد عبد الحليم سعد الأستاذ مساعد في هندسة القوى الميكانيكية و المهندس أحمد لاشين (ASU ASHRAE Team).

وقام الفريق بتصميم اعمال التكييف والتهوية لمبني مختبر جديد في مركز أبحاث يقع في مدينة القاهرة بما يتماشى مع الانظمة الحديثة وتحقيق المتطلبات البيئية وتقليل الانبعاثات والقدرة على تخفيض استهلاك الطاقة مع اختيار النظام الملائم لتحقيق مبدأ الاستدامة مع أقل سعر أثناء التشغيل لمدة ٥٠ عام.

وتم انشاء نموذج لاستهلاك الطاقة وعمل محاكاة لبعض الغرف باستخدام ديناميكا الموائع الحسابية للتأكد من كفاءة وصحة التصميم.

وبتحقيق كل ما سبق متوقع للمبني تحقيق تصنيف "بلاتنيوم" تبعا لتصنيف:

"US Green Building Council's LEED "LEADERSHIP IN ENERGY AND ENVIRONMENTAL DESIGN"

وحصل الفريق على المركز الأول على المستويين المحلي "مصر" و الإقليمي "دول افريقيا وآسيا" و مركز Rising Star على المستوى العالمي متفوقا على عدد من الجامعات العالمية.

وجاء الترتيب كالتالى:

المركز الأول: جامعة نبراسكا - فريق JCJ.

المركز الثاني: جامعة هونغ كونغ.

المركز الثالث: جامعة تكساس – أرلينغتون، وRising Star: جامعة عين شمس

وسيقوم ممثل عن الفريق بالسفر الى شيكاغو بالولايات المتحدة الامريكية فى الفترة من 20-24 يناير 2024 لتمثيل الكلية واستلام الجوائز.