ماليزيا : الصين قدمت تأكيدات بأنها ستواصل التفاوض مع دول جنوب شرق آسيا

قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن الصين قدمت تأكيدات بأنها ستواصل التفاوض مع دول جنوب شرق آسيا بشأن المطالبات الإقليمية المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، وستتجنب التصرفات التي تهدد بالتصعيد.

وفي حديثه مع شبكة CNN في مقابلة أذيعت يوم السبت، قال أنور إن رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ أعطاه الضمانات بعد أن أصدرت بكين خريطة بها 'خط 10 نقاط' الشهر الماضي يبدو أنها توسع مطالباتها في المياه المتنازع عليها.

وقد رفضت ماليزيا وعدة دول أخرى في جنوب شرق آسيا الخريطة.

وقال أنور إن لي كان 'واضحا وقاطعا' في قوله إن الصين ستواصل التفاوض ولن 'تمارس أي عمل من شأنه أن يفجر أو يسبب خلافا مع زملائنا وأصدقائنا في المنطقة'.

وقال أنور لصحفية شبكة سي إن إن كريستيان أمانبور: 'كان ذلك مطمئنا للغاية'.

وقال أنور إن ماليزيا لا تزال تشعر بالقلق إزاء تصاعد التوترات مع سعي الصين إلى تأكيد مطالبها السيادية على تايوان، مضيفا أن الجانبين بحاجة إلى تجنب 'الاستفزازات غير الضرورية' التي يمكن أن تؤثر على المنطقة.

كما تناول أنور الشكوك التي أثيرت حول التزامه بالإصلاحات الديمقراطية، بعد أن أسقطت حكومته قضايا الفساد ضد الحلفاء الرئيسيين، ووجهت اتهامات بالتحريض على الفتنة ضد زعماء المعارضة، وزادت من التدقيق في مجتمع المثليين في ماليزيا.

وقال أنور إنه لن يتدخل في القرارات التي يتخذها المدعي العام الماليزي، مضيفا أنه يجب احترام القوانين ضد التصريحات التحريضية المتعلقة بالنظام الملكي في البلاد.

وأكد مجددًا أن ماليزيا لن تقبل حقوق LGBTQ، لكنه قال إنه لا ينبغي مضايقة المجتمع، وتحدث علنًا ضد تحرك حكومته لحظر ساعات Swatch التي تحتفل بحركة الفخر.

وصادرت وزارة الداخلية الماليزية هذا العام ساعات ملونة بألوان قوس قزح من مجموعة برايد التابعة لشركة سواتش وحظرت بيعها في وقت لاحق، قائلة إنها قد تضر بالأخلاق والمصلحة العامة.

وقالت الوزارة إن بيع أو امتلاك المواد المحظورة يعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات وغرامة.

وقال أنور: 'لن أدافع عن ذلك في الواقع، لقد كانوا كما تقول تجاوزات، لكن... هناك إجماع في البلاد، فهم لا يقبلون (حقوق المثليين)'.