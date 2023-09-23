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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مصطفى محمد أساسيًا في تشكيل نانت أمام لوريان في الدوري الفرنسي

صدى البلد

كشف بيير أريستوي، المدير الفني لنادي نانت، عن تشكيل فريقه أمام لوريان، في المباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الفرنسي.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد مصطفى محمد في قيادة خط الهجوم لفريق نانت.

ويقدم مصطفى محمد مستوى مميز مع نانت منذ بداية الموسم الجاري، حيث نجح في تسجيل 4 أهداف في أول أربع جولات.

وجاء تشكيل نانت كالتالي:

حراسة المرمى: ديكامبس

خط الدفاع: دوفيرن - كوميرت - كاستيليتو - ميرلين

خط الوسط: دوجلاس أوجستو - تشيرفيلا  - موليت

خط الهجوم: أبلين - موسيس سيمون - مصطفى محمد 

وتنطلق المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب فريق نانت.

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