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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هرم من الأحذية وسط باريس للتوعية بخطورة الألغام والقنابل العنقودية

صدى البلد

ورغم التوقيع على اتفاقية دولية مشجعة قبل نحو سنة، فإن عدد الضحايا المدنيين بسبب المتفجرات في العالم قد قفز بنسبة 83% خلال 2022، وذلك وفقا لما عرضته قناة يورنيوز عربي.
 

وخلال تنظيم تظاهرتها السنوية تحت اسم "هرم الأحذية" في نسختها 29، شجبت المنظمة الدولية غير الحكومية "هاندي كاب إنترناشيونال" عودة اسخدام الأسلحة المحظورة، مثل الألغام المضادة للأشخاص والقنابل العنقودية.

ويقوم الناس خلال التظاهرة بإلقاء أحذيتهم في ساحة، إلى أن تتكون كومة منها على شكل هرم، تعبيرًا عن الضحايا الجرحى ومن بترت أعضاء من أجسامهم، بسبب تلك المتفجرات.

 

الأسلحة المحظورة الضحايا المدنيين المنظمة الدولية القنابل العنقودية يورنيوز

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