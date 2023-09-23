الشوط الأول .. مانشستر سيتي يتقدم على نوتنجهام بثنائية في الدوري الإنجليزي

تقدم مانشستر سيتي، على ضيفه نوتنجهام فورست بهدفين دون مقابل، في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح فيل فودين التسجيل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة السابعة، حيث أرسل رودري كرة طولية لـ كايل ووكر، الذي أعاد الكرة للخلف لزميله، ليضعها في الشباك.

وضاعف النرويجي إيرلينج هالاند من تقدم مانشستر سيتي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 14 بضربة رأسية من متابعة لعرضية ماتيوس نونيز من الجهة اليمنى.

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كلًا من:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: كايل ووكر - مانويل أكانجي - روبين دياز - جوسكو جفارديول

خط الوسط: رودري - ماتيوس نونيس - فيل فودين

خط الهجوم: جيريمي دوكو - جوليان ألفاريز - إيرلينج هالاند.