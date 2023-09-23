كين يقود بايرن ميونخ لاكتساح بوخوم بسباعية في الدوري الألماني

حقق فريق بايرن ميونخ انتصارًا كاسحًا على ضيفه بوخوم بسبعة أهداف دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما في الجولة الخامسة لبطولة الدوري الألماني.

افتتح الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو موتينج التسجيل للفريق البافاري في الدقيقة الرابعة، أعقبه زميله الإنجليزي هاري كين بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 13.

وأضاف الهولندي ماتياس دي ليخت، ثالث أهداف الفريق البافاري في الدقيقة 29.

وسجل ليروي ساني الهدف الرابع لـ بايرن ميونخ في الدقيقة 38.

وعاد كين ليسجل الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 54 من ركلة جزاء.

وسجل الفرنسي ماتياس تيل الهدف السادس لأصحاب الأرض في الدقيقة 81، قبل أن يختتم هاري كين مهرجان الأهداف بهدف سابع في الدقيقة 88، موقعًا على الهاتريك الشخصي الخاص به.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بايرن ميونخ لـ 13 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة، فيما تجمد رصيد بوخوم عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر.