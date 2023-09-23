رغم النقص العددي.. مانشستر سيتي يهزم نوتنجهام فورست بثنائية في الدوري الإنجليزي

فاز مانشستر سيتي، على ضيفه نوتنجهام فورست بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الاتحاد في الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي.

افتتح فيل فودين التسجيل لـ مانشستر سيتي في الدقيقة السابعة، حيث أرسل رودري كرة طولية لـ كايل ووكر، الذي أعاد الكرة للخلف لزميله، ليضعها في الشباك.

وضاعف النرويجي إيرلينج هالاند من تقدم مانشستر سيتي بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 14 بضربة رأسية من متابعة لعرضية ماتيوس نونيز من الجهة اليمنى.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه رودري لاعب مانشستر سيتي بسبب ضربه جيبس وايت لاعب نوتنجهام بدون كرة في الدقيقة 46، ليترك فريقه منقوص العدد.

لاعبو نونتجهام حاولوا استغلال النقص العددي، لكنهم لم يتمكنوا من هز شباك مانشستر سيتي، ليحقق أصحاب الأرض انتصارهم السادس تواليًا في بطولة الدوري الإنجليزي.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي لـ 18 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد نوتنجهام فورست عند 7 نقاط في المركز العاشر.

وفي نفس الجولة، تعادل فولهام مع نظيره كريستال بالاس بدون أهداف.

تشكيل مانشستر سيتي

وضم تشكيل مانشستر سيتي كلًا من:

في حراسة المرمى: إيدرسون مواريش

خط الدفاع: كايل ووكر - مانويل أكانجي - روبين دياز - جوسكو جفارديول

خط الوسط: رودري - ماتيوس نونيس - فيل فودين

خط الهجوم: جيريمي دوكو - جوليان ألفاريز - إيرلينج هالاند.