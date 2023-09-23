مصطفى محمد يسجل هدفا عالميا في الدوري الفرنسي |فيديو

سجل المحترف المصري مصطفى محمد هدفًا عالميا، لفريقه، نانت الفرنسي، في شباك لوريان، في المباراة التي تجمعهما ضمن بطولة الدوري الفرنسي.

وجاء هدف مصطفى محمد، والثالث لـ نانت في المباراة، في الدقيقة 55، من ركلة حرة مباشرة بعيدة المدى نفذها ببراعة.

وشهد التشكيل الأساسي تواجد مصطفى محمد في قيادة خط الهجوم لفريق نانت.

ويقدم مصطفى محمد مستوى مميزا مع نانت منذ بداية الموسم الجاري، حيث نجح في تسجيل 5 أهداف في أول 5 جولات.

وجاء تشكيل نانت كالتالي:

حراسة المرمى: ديكامبس

خط الدفاع: دوفيرن - كوميرت - كاستيليتو - ميرلين

خط الوسط: دوجلاس أوجستو - تشيرفيلا - موليت

خط الهجوم: أبلين - موسيس سيمون - مصطفى محمد