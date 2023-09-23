سمية الخشاب تنتهي من تصوير أرواح خفية.. صور

احتفل فريق عمل مسلسل الاثارة الجديد «ارواح خفية» بانتهاء تصوير المسلسل والذي من المقرر ان يدخل مرحلة المونتاج لعرضه قريبا على احدى القنوات الفضائية بالتزامن مع احدى المنصات العربية.

فبعد يوم عمل طويل امتد حتى ساعات النهار الأولى تجمع كل من الفنانين: سمية الخشاب ونضال الشافعي وفراس سعيد ومنذر رياحنة ونهلة سلامة، وابطال العمل من الأطفال وعددهم 14 طفلا وطفلة حول التورتة للاحتفاء باخر يوم تصوير، ومعها نطق المخرج ابرام نشأت بكلمة «فركش» والمعروفة فنيا بعد انتهاء اخر مشهد والتأكد من تمام جدول تصوير اليوم الأخير.

ومن جانبها أشادت الفنانة سمية الخشاب بفريق العمل ورغم طول فترة تصوير المسلسل وتوقفه نتيجة سفرها ودخول رمضان، وتصوير اعمال أخرى الا انه تم على ألف خير ليظهر للنور، وهي في انتظار عرضه قريبا.

الجدير بالذكر ان مسلسل «أرواح خفية» بطولة: سمية الخشاب، نضال الشافعي، فراس سعيد، منذر رياحنة، نهلة سلامة، نسمة محمود، نهى رأفت، محمد عبد الجواد، عبير منير، مروة عبد المنعم، عمرو يسري، حسن عيد، اكرامي هجرس، ولاء سلام، مهندس ديكور أسامة الشناوي، مهندس صوت احمد الزيادي، مخرج منفذ محمود رضا، اشراف عام على الإنتاج مينا المصري، مدير تصوير رامي عادل، تأليف سوسن عامر، والمسلسل اخراج ابرام نشأت.