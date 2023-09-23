عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سمية الخشاب تنتهي من تصوير أرواح خفية.. صور

صدى البلد

احتفل فريق عمل مسلسل الاثارة الجديد «ارواح خفية» بانتهاء تصوير المسلسل والذي من المقرر ان يدخل مرحلة المونتاج لعرضه قريبا على احدى القنوات الفضائية بالتزامن مع احدى المنصات العربية.

فبعد يوم عمل طويل امتد حتى ساعات النهار الأولى تجمع كل من الفنانين: سمية الخشاب ونضال الشافعي وفراس سعيد ومنذر رياحنة ونهلة سلامة، وابطال العمل من الأطفال وعددهم 14 طفلا وطفلة حول التورتة للاحتفاء باخر يوم تصوير، ومعها نطق المخرج ابرام نشأت بكلمة «فركش» والمعروفة فنيا بعد انتهاء اخر مشهد والتأكد من تمام جدول تصوير اليوم الأخير.

ومن جانبها أشادت الفنانة سمية الخشاب بفريق العمل ورغم طول فترة تصوير المسلسل وتوقفه نتيجة سفرها ودخول رمضان، وتصوير اعمال أخرى الا انه تم على ألف خير ليظهر للنور، وهي في انتظار عرضه قريبا.

 

الجدير بالذكر ان مسلسل «أرواح خفية» بطولة: سمية الخشاب، نضال الشافعي، فراس سعيد، منذر رياحنة، نهلة سلامة، نسمة محمود، نهى رأفت، محمد عبد الجواد، عبير منير، مروة عبد المنعم، عمرو يسري، حسن عيد، اكرامي هجرس، ولاء سلام، مهندس ديكور أسامة الشناوي، مهندس صوت احمد الزيادي، مخرج منفذ محمود رضا، اشراف عام على الإنتاج مينا المصري، مدير تصوير رامي عادل، تأليف سوسن عامر، والمسلسل اخراج ابرام نشأت.

ارواح خفية سمية الخشاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تبلغ قوته 8.5 ريختر.. العالم الهولندي يتنبأ بزلزال مدمر خلال ساعات

قرعة أمم أفريقيا 2023.. منتخب مصر يبتعد عن عُقدته.. ومنافس شرس في الانتظار

هبوط اضطراري لطائرة مصر للطيران في مطار الدمام الدولي .. اعرف السبب

عقوبات بالجملة.. تغريم الأهلي والمصري وإيقاف مدرب الزمالك وبيراميدز

خدت قلبي معاك .. وفاة الفنان الشاب أحمد عصام بشكل مفاجئ

لا كهربا ولا مياه.. السدود الإثيوبية تهدد أفريقيا بطوفان ضخم| كشف حساب

خلال 48 ساعة .. إعصار مدمر يهدد بضرب الرأس الأخضر

كان على المسرح امبارح.. صدمة في الوسط الفني بعد وفاة فنان شاب

موضوعات متعلقة

موعد ومكان عزاء الفنان الشاب أحمد عصام

خدت قلبي معاك .. وفاة الفنان الشاب أحمد عصام بشكل مفاجئ

في العمليات .. منة فضالي تكشف تطورات حالة والدتها الصحية

تلقت إشادات كبيرة.. نيللي كريم تحتفل بنجاح ڤوي ڤوي ڤوي في لبنان

افتكرناه اتجنن.. أوس أوس يكشف سلوكيات أحمد فهمي خلال تصوير سفاح الجيزة

وحشتنا ومفتقدينك.. رسالة يسرا في ذكرى رحيل هشام سليم الأولى

دوري اتكتب على الهواء.. أوس أوس يكشف أسباب ضعف إيرادات رمسيس باريس

نيللي كريم تكشف سبب غيابها عن العرض الخاص لفيلم ڤوي ڤوي ڤوي| خاص

ترشيحاتنا

لافروف: لا نرفض اقتراحات الأمم المتحدة بشأن إحياء اتفاقية حبوب البحر الأسود

شعبة الخضروات: قرار وقف تصدير البصل لم يتم تنفيذه حتى الآن

بدء تصفيات اختبارات مسابقة حفظ القرآن بالجامع الأزهر.. الأربعاء

زيزو إلى العالمية| عملاق ليفربول يطلب نجم مصر.. ومفاجأة زملكاوية تدفعه للرحيل

اشترِ فورًا .. مفاجأة فى أسعار الذهب | وعيار 21 غير متوقع

الصناعة: قرار حظر تصدير البصل سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 أكتوبر حتى 31 ديسمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 مشروبات لنسف دهون الكرش | تعرف عليها

كيفية تجنّب الكلف والنمش خلال فترة الحمل

حلاوة المولد.. طريقة عمل البسيمة بمذاق شهي

علاج الصداع بالتدليك| حيل سهلة و بسيطة

فيديو

هل انتهت قصة سيادة المستشار؟.. إزالة صور مرتضى منصور من الزمالك

احذروا أفضل الفصول| زيادة معدلات الأمطار ونزول السيول والجليد على تلك المناطق

أم لطفلين.. إزاي فازت سلمى الجابري بلقب ملكة جمال مصر 2023

تجاوز 2200 جنيه.. الذهب ينخفض بعد قرارات المركزي.. وهذا سعر عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ