شكري: مصر أول من صنع السلام.. ونسعى لإقراره في السودان وليبيا وسوريا واليمن

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر تسعى لإقرار السلام في السودان وليبيا وسوريا واليمن، وفقا لمبادئ القانون الدولي، ومقررات الشرعية الدولية.

وقال شكري، من مقر الأمم المتحدة، في كلمة مصر التي ألقاها اليوم السبت، بالدورة 78 لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة: إن مصر سعت على مدار نصف قرن؛ لتكون ركيزة للاستقرار، ومنارة للتنمية، فهي أول من صنع السلام في الشرق الأوسط.

وأضاف شكري، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: نحذر من إشكاليات التعامل مع ملف العنصرية، وكراهية الأجانب، وظاهرة الإسلاموفوبيا، وتبعاتها من موجات العنف والكراهية المتزايدة تجاه المجتمعات المسلمة.