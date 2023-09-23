أشرف بن شرقي يقود الريان للفوز على العربي في الدوري القطري

فاز فريق الريان على نظيره العربي، بهدف دون مقابل، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري القطري.

وسجل الريان انتصاره الرابع على التوالي محافظا على العلامة الكاملة رغم لعبه أكثر من 20 دقيقة بـ 10 لاعبين.

وتعرض عبدالعزيز حاتم للطرد في الدقيقة 73؛ ليكمل الريان المباراة بعشرة لاعبين، لكن رغم النقص العددي؛ خطف الإسباني رودريجو، هدف الفوز القاتل لأصحاب الأرض في الدقيقة السابعة من الوقت بدل من الضائع للمباراة، من متابعة لتمريرة المغربي أشرف بن شرقي.

الفوز رفع رصيد الريان في الصدارة إلى 12 نقطة، وتوقف رصيد العربي عند 3 نقاط في المركز السادس.