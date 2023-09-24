مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادثي إطلاق نار بأمريكا

أصيب 5 أشخاص بينهم أربعة قصر في حادث إطلاق نار في ولاية فرجينيا أمس السبت، حسبما ذكرت الشرطة المحلية عبر حسابها علي منصة إكس.



وقالت الشرطة في بيان إنها تحقق في حادث إطلاق نار أدى إلى إصابة أربعة قصر وشخص بالغ.

و نقل المصابون إلى المستشفيات المحلية القريبة لتلقي العلاج.

ولا يوجد حتى الآن أي مشتبه بتورطه في الحادث أو معلومات عنه.

وقتل ثلاثة أشخاص إثر تعرضهم لإطلاق نار في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، وفقا لبيان للشرطة المحلية.

وقالت الشرطة إن الحادث وقع بالقرب من مركز تجاري، موضحة أن التحقيق الأولي أظهر أن إطلاق النار كان مستهدفا.