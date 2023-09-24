محافظ المنوفية يوافق على قبول التبرع بقطعة أرض لإقامة مستشفى مركزي بقويسنا

وافق اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على قبول تبرع جمعية العروة الوثقى الخيرية بقطعة أرض ملك (الحاجة بهجة يوسف) على مساحة (16 ألف و830 متر) لإقامة مستشفى مركزى بمدينة قويسنا للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية لأهالي المركز .

جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء جمعية العروة الوثقى لإبرام إجراءات عقد تسليم قطعة الأرض بين المحافظة والجمعية، وبحضور المستشار عصام نديم المستشار القانونى، والمهندس أشرف طايل المستشار الهندسي للمحافظة، والنائب محمد حمدى موسى عضو مجلس النواب.



ووجه محافظ المنوفية بسرعة البدء فى إجراءات استصدار قرار التخصيص لقطعة الأرض لصالح وزارة الصحة والسكان لإقامة المستشفى عليها والتى من المقرر أن تضم مختلف التخصصات الطبية المتنوعة.

وأكد المحافظ، أهمية دور المشاركة المجتمعية في دعم جهود الدولة ، مشيراً إلى أن تلك النماذج تعد مثالاً مشرفاً لأهالي وأبناء المحافظة ويحتذى به في خدمة وتنمية المجتمع ، داعياً الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتها.

وأشار محافظ المنوفية إلى أننا مستمرون فى التعاون الدائم و الوثيق مع مختلف المؤسسات والجمعيات الأهلية لتحسين والإرتقاء بمستوى الخدمات، منوهاً بأن المحافظة تتبنى خطة طموحة لإقامة العديد من المشروعات الخدمية بقطاع الصحة بنطاق المراكز والمدن وذلك وفقاً لأهداف ومحاور التنمية المستدامة .