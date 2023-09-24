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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنوفية يلتقي وفد وزارة التخطيط لمتابعة معايير مبادرة " القرية الخضراء "

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية

التقي اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، منسقي المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، وممثل إحدي شركات الاستشارات الهندسية والبيئية .

تأتي هذه الزيارة في إطار تنفيذ فعاليات مبادرة " القرية الخضراء " والتي أطلقتها وزارة التخطيط بهدف تأهيل قرى " حياة كريمة " للتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية ، بحضور اللواء عماد يوسف السكرتير العام للمحافظة ، الدكتور أحمد أبو بكر مدير الإدارة العامة لشئون البيئة بالديوان العام .

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تم إستعراض الملامح الأساسية للمبادرة الرئاسية " القرية الخضراء " والتي تندرج ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " بهدف تأهيل قرية واحدة في كل محافظة للتوافق مع المعايير البيئية العالمية  ووفقاً لمعايير الجمعية المصرية للأبنية الخضراء للحصول علي شهادة " ترشيد" للمجتمعات الخضراء ، يأتي هذا في ضوء توجهات الدولة لدمج البعد البيئي في الخطط والمشروعات القومية بما يتسق مع رؤية مصر 2030.


وخلال الاجتماع أشار محافظ المنوفية أنه تم ترشيح قريتي ساحل الجوابر بمركز الشهداء وشما بمركز أشمون وإدراجهم ضمن المبادرة كنماذج للقرى الخضراء بهدف نشر ثقافة الاستدامة البيئية ومن أجل منح تلك القرى  شهادة " ترشيد" للمجتمعات الخضراء في مجال الطاقة والموارد والمياه وتحسين جودة حياة المواطنين ، معرباً عن سعادته بتنفيذ تلك المبادرة بقري مشروعات حياة كريمة بالمحافظة ، وموجهاً بضرورة تذليل كافة العقبات والاستجابة الفورية ووضع الحلول المناسبة لأي مشكلات طارئة تواجه تنفيذ المبادرة .


وعقب اللقاء قام وفد وزارة التخطيط بزيارة تفقدية لقرية ساحل الجوابر بالشهداء لمتابعة معايير " القرية الخضراء " والتي ستساهم بشكل كبير في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم .

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