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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بحث سبل التعاون بين جامعات المنصورة والجفرة وأفريقيا ووفد الملحقية الثقافية الليبية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

استقبل الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، الدكتور اسماعيل الهادى عبيد، الملحق الثقافي والأكاديمي بالسفارة الليبية بالقاهرة يرافقه وفد من جامعة الجفرة الحكومية يمثله الدكتور  يوسف ابو بكر يوسف رئيس الجامعة والدكتور  محمد رحيل محمد، الكاتب العام للجامعة. 

وحضر اللقاء كذلك وفد من جامعة أفريقيا الأهلية يمثله الدكتور  سليمان  يوسف سليمان رئيس اتحاد الجامعات الخاصة ومؤسس الجامعة  و  الدكتور محمد عبد القادر عمر- رئيس جامعة افريقيا الأهلية  و الدكتور  عبدالناصر الغويلي  مسئول التعاون الدولى بجامعة افريقيا الأهلية وذلك الدكتور  أحمد العدل المشرف العام علي ادارة الوافدين و سحر محمد العراقي مدير ادارة الوافدين.
رحَّب خاطر رئيس جامعة المنصورة بالوفد مؤكدا على عمق الروابط والعلاقات الوطيدة بين مصر و دولة  ليبيا الشقيقة  وحرص جامعة المنصورة  علي الاهتمام بالطلاب الليبيين الدارسين بمختلف كليات الجامعة وتقديم أفضل سُبل التعليم الحديث والبرامج المميزة لتزويدهم بالعلم والثقافة باعتبارهم سفراء حقيقيين لجامعة المنصورة في بلادهم.
وعبَّر الوفد عن سعادتهم البالغة بزيارة جامعة المنصورة العريقة مؤكدين علي اعتزازهم  بمكانه الجامعة العلمية والأكاديمية والسمعة المرموقة التي تتمتع بها  وما حققته من تقدم ملموس في قطاع التعليم  كونها أول جامعة مصرية حكومية معتمدة ،وتناقش الطرفان علي امكانية بحث سبل التعاون الاكاديمي في كافة المجالات العلمية والثقافية والبحثية وكذلك تبادل الطلاب و اعضاء هيئة التدريس و الاشراف المشترك مع جامعة المنصورة  وكذلك امكانية عقد بروتوكول تعاون بين جامعة المنصورة وهاتين الجامعتين في مرحلتي (مرحلة البكالوريوس و مرحلة الدراسات العليا ) وذلك لتبادل الخبرات وتبادل الخبرات وتقوية العلاقات مع جامعة المنصورة.

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الجامعات الخاصة جالات العلمية والثقافية رئيس جامعة المنصورة كليات الجامعة جامعة المنصورة إدارة الوافدين

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