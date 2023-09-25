لونه بيتغير.. أبل تواجه شكاوى بالجملة من iPhone 15 Pro

تسبب هاتف آيفون 15 برو ماكس في اثارة حالة من الجدل بعد طرحه في الاسواق في عدة دول واصطفاف العملاء في طوابير بالساعات للحصول عليه بالرغم من ارتفاع سعره الذي وصله ل 100 الف جنية مصر وبالرغم من ذلك انتقد بعض مستخدميه ظهور عيوب في صناعته.

عيوب iPhone 15 Pro

انهالت العديد من الشكاوي على شركة ابل بسبب عيوب في iPhone 15 Pro حيث كتب بعض العملاء واللذين حصلوا على الهاتف الجديد عبر منصة اكس شكاوي من الهاتف وذلك بعد أيام من استخدامه وقال احدهم إن الهاتف يشبه اطارات السيارات التي تغيير لونها بعد الاستخدام.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.