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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس دونيتسك يفرض حظر التجول لمدة خمس ساعات

دونيتسك
دونيتسك

فرض رئيس منطقة دونيتسك الأوكرانية التي ضمتها روسيا، والذي عينته روسيا، حظر التجول، وفقا لمرسوم نشر يوم الأحد.

حظر دينيس بوشيلين تواجد المدنيين في الشوارع والأماكن العامة اعتبارًا من الساعة 11 مساءً. حتى الساعة 4 صباحًا من الاثنين إلى الجمعة، وفقًا للمرسوم.

يحظر المرسوم التجمعات والمسيرات والمظاهرات وكذلك الأحداث الجماهيرية الأخرى في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا في منطقة دونيتسك ما لم يسمح بها مقر العمليات للرد على التهديد العسكري في جمهورية دونيتسك الشعبية.

قدم المرسوم الذي وقعه بوشيلين في 18 سبتمبر 'الرقابة العسكرية على البريد البريدي والرسائل المرسلة عبر أنظمة الاتصالات وكذلك السيطرة على المحادثات الهاتفية'.

ومن بين الخطوات الأخرى التي استلزمها أمر بوشيلين إنشاء نقاط تفتيش ومراكز أمنية على الحدود مع منطقتي لوهانسك وزابوريزهيا.

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