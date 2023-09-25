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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ديربي مدريد.. أتليتكو يكتسح الريال بثلاثية في الدوري الإسباني

صدى البلد

فاز فريق أتلتيكو مدريد على نظيره ريال مدريد، بثلاثية مقابل هدف، من المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة السادسة من بطولة الدوري الإسباني.

جاءت ثنائية أتلتيكو مدريد في الشوط الأول عن طريق موراتا وجريزمان في الدقائق 4، 18.

بينما جاء هدف ريال مدريد عن طريق توني كروس في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني، سجل موراتا الهدف الثالث في الدقيقة 46.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:
 

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: فاسكيز - روديجر - ألابا - جارسيا

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - كامافينجا - فالفيردي - بيلينجهام.

خط الهجوم: رودريجو


بينما جاء تشكيل أتليتكو مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: أوبلاك

خط الدفاع: مولينا - سافيتش - خيمينيز - هرموسو - لينو

خط الوسط: يورنتي - كوكي - ساؤول

خط الهجوم: جريزمان  - موراتا.
وبهذه النتيجة، يحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بينما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الخامس برصيد 10 نقاط.

مدريد ريال مدريد أتلتيكو مدريد الدوري الإسباني موراتا

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