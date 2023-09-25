تسريبات مصورة تكشف قدرات جبارة لهواتف جوجل Pixel 8 Pro .. فيديو

كشفت صور ومقاطع فيديو ترويجية لسلسلة هواتف جوجل القادمة Pixel 8 عددا من المواصفات التي تتمتع بها الهواتف وكذلك الإمكانات الكبيرة الخاصة بالكاميرا، حيث من المقرر أن تعلن شركة جوجل عن الهواتف في 4 أكتوبر القادم.

وبحسب موقع 91mobiles فإن سلسلة هواتف جوجل القادمة تضم هاتفين هما : هاتف Pixel 8 للنسخة العادية و النسخة المميزة Pixel 8 Pro ، وتضم الهواتف مجموعة من ميزات الكاميرا الرائعة والتي تصدر لأول مرة.

وتظهر مقاطع الفيديو الترويجية الخاصة بهواتف جوجل Pixel 8 إمكانية تغيير تعبيرات وجه الأشخاص في الصور باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الموجودة، بالإضافة إلى ميزة جديدة تسمى "تعزيز الفيديو" والتي تجعل مقاطع الفيديو تبدو أكثر سلاسة.

كما تحتوي هواتف جوجل Pixel 8 على ميزة Night Sight ، التي تجعل الصور منخفضة الإضاءة تبدو جيدة، في مقاطع الفيديو أيضًا، كما تحتوي الكاميرا الخاصة بالهواتف على عناصر تحكم متقدمة في الفيديو تشبه ما تجده في كاميرات DSLR الاحترافية.

وتتميز الهواتف أيضًا بميزة ذكية تسمى “Audio Eraser”. يمكنها تحديد وإزالة الضوضاء الخلفية المزعجة مثل حركة المرور في المدينة من مقاطع الفيديو الخاصة بك، مما يجعلها تبدو أفضل بكثير.

وسيحصل هاتف Pixel 8 Pro على كاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل مع ميزة التركيز التلقائي، وتتميز هذه الكاميرا بعرض بكسل مثير للإعجاب يبلغ 0.8 ميكرومتر، وفتحة عدسة f/1.95، ومجال رؤية واسع يبلغ 125.5 درجة، يكمله تصحيح العدسة لتحسين جودة الصورة.

كما يضم كاميرا تليفوتوجرافية رباعية PD بدقة 48 ميجابكسل مع عرض بكسل يبلغ 0.7 ميكرومتر وفتحة عدسة f / 2.8 ومجال رؤية 21.8 درجة، زتوفر هذه العدسة المقربة تكبيرًا بصريًا بمعدل 5x وقدرة تكبير مذهلة فائقة الدقة تصل إلى 30x، مما يضمن إمكانية التقاط الأهداف البعيدة بتفاصيل رائعة.