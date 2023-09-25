عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ريم حجاب تكشف لـ صدي البلد عن دورها في مسلسل سفاح الجيزة

صدى البلد

استطاعت النجمة الشابة ريم حجاب  أن تجمع كل هذه العناصر  التميز و الابداع من خلال شخصية "فادية" في مسلسل سفاح الجيزة و الذي تم عرضه عبر منصة " شاهد الأكترونية ، و هذا العمل مقتبس من أحداث حقيقة ، و أشاد الجمهور و النقاد بأداء ريم في هذا العمل،  حيث استطاعت أن تلفت الأنظار إليها رغم صغر مساحة الدور  
كشفت أنها لم تتوقع أنها تتصدر التريند أنها بتمثل لانها تحب التمثيل و تحب الاخلاص في العمل و أنها سعيدة بالعمل مع كل فريق العمل 
كل الفنانين و الاساتذة اللي كانوا في العمل و مجهودهم و اهتمامهم و عوامل تانية كتير ده و  دقتهم واخلاصهم و    التوفيق بتاع ربنا انه بيجمع كل الظروف المناسبة لتهيئة اي نجاح 
و ان النجاح من عند الله 
و أضافت أن من رشحها للدور مع الكاستينج دايركيتور الجميل محمد شاهين

و استطردت أن لا يوجد صعوبات في العمل و أن العمل كان بكل هدوء و نظام و احترافية و تعاون في جميع المراحل من كل القائمين على العمل
و لكن التحديات تكمن  فى التحضير و التصوير لمشهد القتل كان من أصعب المشاهد بالنسبة لي و لكن اللوكيشن كان في هدوء و تعاون 
و قالت إن احلمها في التمثيل ان تمثل ادوار تغنيها 
فنيا و انسانيا و تحقق تواصل على مستوي عميق مع الناس و تأثير في قلوبهم الجميلة
و انها احبت شخصية فادية جدا 
و اختمت انها سعيدة جدا بالعمل مع المخرج هادي الباجوري  و مع كل فريق العمل.

المخرج هادى الباجورى هادي الباجوري مسلسل سفاح الجيزة منصة شاهد كاستينج صدى البلد تتصدر التريند

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد أنباء عاصفة التنين|تحذير عاجل من الأرصاد بشأن ظاهرة تضرب البلاد خلال ساعات

لماذا نهى النبي عن التولة؟ فعل محرم ترتكبه المرأة مع زوجها

هل تعاد المباراة؟| أول تحرك من «كاف» تجاه حكم السوبر الإفريقي بعد لقطة كهربا وتعدد الأخطاء

تعديل مهم في موعد صرف الزيادة الجديدة للمعاشات | تفاصيل

هتأخر ساعتك 60 دقيقة.. موعد انتهاء التوقيت الصيفي رسميا

10 آلاف جنيه مرة واحدة .. مفاجأة غير متوقعة فى أسعار الحديد

العالم الهولندي يحذر من زلزال مدمر بقوة 8.5 ريختر.. و"البحوث الفلكية" تكشف مفاجأة

نفحات الليل معجزات وعجائب لمن أدركها .. اغتنموها

ترشيحاتنا

مقاطع مثيرة لأجسادهن| قرار من المحكمة بشأن متهم باستقطاب الفتيات.. تفاصيل الحكاية

18 ألف جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت

أرخص سيارة رياضية في مصر موديل 2024 .. اعرف سعرها

تسريبات مصورة تكشف قدرات جبارة لهواتف جوجل Pixel 8 Pro .. فيديو

علامات حب الله للعبد.. 6 أمور تجعلك ممن يحبهم ويحبونه

رئيس الاستخبارات السعودي السابق يعلق على مقابلة بن سلمان مع فوكس نيوز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأصفر الملفت.. لاميتا فرنجية تثير الجدل فى أحدث ظهور لها

بسبب الزحمة.. راكب يبتكر طريقة غريبة للنوم على قطار هندي

ماذا يفعل الكولاجين للعظام واهميته؟

دارين ماتت| تفاصيل وفاة ابنة نانسي زيدان.. عندما تحولت الكوميديا فجأة إلى بكاء

فيديو

بيجروا ورا النقل.. تفاصيل القبض على لصوص البطاطس

ضربته بالقلم على وشه.. تفاصيل أزمة لقاء سويدان وميدو عادل

خصم 25٪ في قانون التصالح.. ومفاجأة من الحكومة والبرلمان

أوفيليا| عاصفة جديدة تهدد بفيضانات وأعاصير.. وهذه أماكن خطورتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: الجامعات التكنولوجية تحصد ثمار مجهوداتها

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: احذروا الشائعات.. تهدد الهوية المصرية

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: الصفقة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : التجلي الأعظم

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحزن والهزيمة والفخر في إعصار دانيال

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أهلا بضيف يأتي بعد صيف

هند عصام

هند عصام تكتب: الحضارة الغارقة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

اﻟﻤﺰﻳﺪ