ريم حجاب تكشف لـ صدي البلد عن دورها في مسلسل سفاح الجيزة

استطاعت النجمة الشابة ريم حجاب أن تجمع كل هذه العناصر التميز و الابداع من خلال شخصية "فادية" في مسلسل سفاح الجيزة و الذي تم عرضه عبر منصة " شاهد الأكترونية ، و هذا العمل مقتبس من أحداث حقيقة ، و أشاد الجمهور و النقاد بأداء ريم في هذا العمل، حيث استطاعت أن تلفت الأنظار إليها رغم صغر مساحة الدور

كشفت أنها لم تتوقع أنها تتصدر التريند أنها بتمثل لانها تحب التمثيل و تحب الاخلاص في العمل و أنها سعيدة بالعمل مع كل فريق العمل

كل الفنانين و الاساتذة اللي كانوا في العمل و مجهودهم و اهتمامهم و عوامل تانية كتير ده و دقتهم واخلاصهم و التوفيق بتاع ربنا انه بيجمع كل الظروف المناسبة لتهيئة اي نجاح

و ان النجاح من عند الله

و أضافت أن من رشحها للدور مع الكاستينج دايركيتور الجميل محمد شاهين

و استطردت أن لا يوجد صعوبات في العمل و أن العمل كان بكل هدوء و نظام و احترافية و تعاون في جميع المراحل من كل القائمين على العمل

و لكن التحديات تكمن فى التحضير و التصوير لمشهد القتل كان من أصعب المشاهد بالنسبة لي و لكن اللوكيشن كان في هدوء و تعاون

و قالت إن احلمها في التمثيل ان تمثل ادوار تغنيها

فنيا و انسانيا و تحقق تواصل على مستوي عميق مع الناس و تأثير في قلوبهم الجميلة

و انها احبت شخصية فادية جدا

و اختمت انها سعيدة جدا بالعمل مع المخرج هادي الباجوري و مع كل فريق العمل.