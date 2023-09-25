شاهد.. صور وتصميم هاتف سامسونج الشبابي القادم Galaxy S23 FE

أفادت تسريبات جديدة أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعتزم إطلاق هاتفها الشبابي Galaxy S23 FE في الفترة القليلة القادمة، حيث أظهرت التسريبات صورا جديدة للهاتف شملت عددا من مواصفاته.

وبحسب موقع GSMArena فإن شركة سامسونج قد سربت ععدا من الصور الخاصة بهاتف Galaxy S23 FE والذي يعتبر البديل الأرخص لـ Galaxy S23، كما يبدو أن سامسونج قد قامت بتحسين أداء الهاتف حيث تظهر المعايير أنها تؤدي أداءً أسرع.

ومن الممكن أن يتم الكشف عن الهاتف في 4 أكتوبر، حيث يمكن رؤية هذا التاريخ بالتحديد على الصور المسربة لهاتف Galaxy S23 FE.

وسيقدم هاتف سامسونج Galaxy S23 FE كاميرا رئيسية جديدة بدقة 50 ميجابكسل مع دعم OIS، وسيحتوي على كاميرا تليفوتوجرافية بدقة 8 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x ، بالإضافة إلى كاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل ، وكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل.

وأشارت التسريبات إلى أن هاتف سامسونج Galaxy S23 FE سيأتي إما مع معالج من نوع Snapdragon 8 Gen 1 من شركة كوالكوم الأمريكية أو بمعالج Exynos 2200 من شركة سامسونج، وذلك اعتمادًا على المنطقة الجغرافية.

وسيأتي هاتف سامسونج Galaxy S23 FE بشاشةمن نوع AMOLED قياس 6.4 بوصة توفر جودة +Full HD ودقة 2340 × 1080 بكسل ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، كما تدعم الشاشة 16 مليون لون.