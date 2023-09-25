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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى لوسى ابن طنط فكيهة .. ما علاقة جمال رمسيس بـ رأفت الهجان

جمال رمسيس
جمال رمسيس

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان جمال رمسيس والشهير بدور لوسى ابن طنط فكيهة فى فيلم اشاعة حب.

 

نبذة عن جمال رمسيس 

 

جمال رمسيس، ولدَ في20 يناير عام 1921، بمركز منوف في محافظة المنوفية لأب مصري وأم إيطالية، وشقيقه هو الممثل ميمو رمسيس. 

 

اشترك جمال رمسيس مع شقيقه ميمو في فيلم إسماعيل يس في البوليس السري عام 1959، ورشحه المخرج فطين عبد الوهاب لأداء أشهر أعماله السينمائية، وهو فيلم إشاعة حب عام 1960، وعرف بعدها بـ «لوسي ابن طنط فكيهة». 

 

هاجر جمال رمسيس مع شقيقه ميمو إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وعاش مع زوجته الأمريكية ومن وقتها انقطعت أخبارهما تمامًاـ ليرحل في 25 سبتمبر 2001 عن عمر يناهز الـ 80 عامًا.

 

علاقته برأفت الهجان 

 

وفى الثمنيات القرن الماضى ظهرت شائعة فى الشارع المصري أن رأفت الهجان الحقيقي هو الفنان جمال رميسي والشهير بدور لوسي ابن طنط فكيهة في فيلم إشاعة حب. 

 

وعاشت الشائعات تتناقل كثيرا بسبب تسريحة شعر لوسي التي تشابهت مع تسريحة شعر الفنان محمود عبد العزيز في مسلسل رأفت الهجان، قبل أن يتم الكشف عن الصورة الحقيقية لرأفت الهجان ويثبت كذب الشائعة.

 

جمال رمسيس وزوجته الأمريكية

 

و تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، صورة نادرة للفنان الراحل جمال رمسيس، الشهير بـ «لوسي ابن طنط فكيهة». وظهر جمال رمسيس، في الصورة مع زوجته الأمريكية، التي هاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية من أجلها، بعد مسيرة فنية قصيرة، تاركًا بصمة في الوسط الفني بأعماله التي لا تنسي.

وفاة الفنان جمال رمسيس الفنان جمال رمسيس لوسى ابن طنط فاكيهة

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